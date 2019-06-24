立委陳超明國會辦公室24日召開會議討論通霄溪上游集水設施增設可行性評估案。（巫靜婷攝）

通霄4里里長不滿伏流水工程僅嘉惠梅南里，要求水利署在通霄溪上游增設集水設施。（巫靜婷攝）

經濟部水利署中區水資源局計畫花費2億元在苗栗縣通霄鎮辦理通霄溪伏流水工程，因選址問題引發上游農民不滿，24日立委陳超明國會辦公室邀集水利署等相關單位及上游4里里長討論改善灌溉設備可行性評估案，初步共識由縣府提報計畫書，由中水局籌措財源辦理。

通霄大部分農田屬非灌區，1986年行政院核定鯉魚潭水庫計畫時，規畫每天供應20萬噸灌溉用水給通霄地區農田使用，因初期評估供灌工程效益不高且缺乏灌溉系統，推遲30多年無進展，導致當地農民逢枯水期灌溉用水窘迫。

為解決用水問題，水利署核定前瞻計畫2億元經費辦理伏流水開發工程，預定在梅南里設置蓄水塘，總容量約12萬噸，受惠農田面積達65公頃，但上游城北、城南、南和、福興等4里不滿工程施作僅嘉惠梅南里，要求水利署應同步解決上游取水問題。

4里里長強調不是反對伏流水工程施作，只是蓄水塘設置中下游，上游若要取水回抽工程浩大，上游支流少，枯水期取水困難，伏流水若集中於蓄水塘，就怕之後無水可用，上游缺乏集水設施，要求水利署先在上游尋找水源充沛區設置攔水堰。

水利署水源經營組副組長潘禎哲表示，增設攔水壩、蓄水農塘有專業工程技術考量，需先進行可行性評估。會議結論由縣府水利處、農業處共同研議提報改善規畫水利、水保計畫書，由中水局協助籌措財源辦理評估，另議請農委會農田水利處重新研議納通霄地區為灌區之可行性，以解用水爭議。

(中時 )