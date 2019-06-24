金防部縣籍官兵年度健檢和有志投考三軍官校的青年，自今年7月1日起不必再跨海赴台，可就地在衛福部金門醫院實施，比過去省時、省錢又方便。金門縣政府與國防部軍醫局、金防部今（24）日下午簽署3方合作備忘錄，宣示「軍民一家」提升官兵服務的新措施即將上路。
楊鎮浯縣長和在場見證的縣議長洪允典表示，新措施在試辦一段時日後，適用對象將盡快擴及金防部全體官兵，以表達鄉親對官兵戍守金門，戮力保家衛國的敬意。
這項「金門縣政府補助縣籍國軍人員體格檢查實施辦法」的合作備忘錄簽署儀式，在金防部鑑潭會議室舉行。由國防部軍醫局局長陳建同中將、金門縣長楊鎮浯及金防部指揮官姜振中中將共同主持。
依據現行規定，國軍官兵30歲以下者每2年需體檢1次，30歲以上者每1年1次。在國軍花崗石醫院於2005年7月1日裁撤走入歷史後，防區官兵均需遠赴台灣本島體檢，不但增加往返交通和住宿費用，也影響差假時間的安排。
國防部、金防部與縣府基於強化和落實官兵福利，敲定自今年7月1日起委由衛生福利部金門醫院執行健檢的合作方案，先期適用對象以縣籍官兵為主外，縣籍青年子弟投考三軍官校的健檢，也可一體適用，不用再遠赴台灣，省時又省錢。
目前，金防部官兵有6成左右是金門縣籍，每人每次健檢費用1200元，也在金門醫院壓低執行費用，不足款由縣府吸收支應下，在質量方面獲得保證。
楊鎮浯縣長強調，金門有良好的敬軍傳統，「軍民一家」也是金門精神之一，軍民之間彼此有深厚的情感，這件提升官兵服務的好事在各方的努力下，有了一個圓滿的結果，也是縣府用心照顧防區袍澤的一個新的開端。
(中時 )
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