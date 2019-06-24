家住北市萬壽路的張姓老婦，因患有失智症，曾經外出走失，被文山一分局指南所員警尋獲送回家，日前，張婦乘家人不注意獨自外出，在萬壽路往指南宮方向一處公車站牌徘徊，指南所員警巡經發現張婦赤腳站在站牌下，上前關心，一眼認出張婦就住在轄內，安全將張婦送回家。

北市警文山一分局指南派出所警員湯新政、李佳彥，是日前在轄內巡邏時，在於萬壽路往指南宮方向一處公車站牌，發現1名疑似失智老婦光腳在公車站徘徊，員警立即上前關心。

員警發現老婦對於提問都答非所問，身上亦無任何證件或名牌可供辨識，只好先將老婦帶回派出所，但無論警員如何詢問、引導，老婦均無法說出任何身分線索，查詢失蹤人口系統亦無所獲，正當一籌莫展之際，湯員突想起２年前曾處理老婦走失，並記起老婦就住在萬壽路，立即進行確認並通知家屬前來接回。

據家屬表示，６１歲的張姓老婦因患有有失智症狀，但平時自行出門於附近散步後都能正常返家，鮮少走到公車站，所幸熱心員警協助關懷，家屬對警方感到萬分感謝。

(中時 )