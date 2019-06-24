台中市長盧秀燕（中）24日與台東縣長饒慶鈴（左起）、花蓮縣長徐榛蔚，宜蘭縣長林姿妙則由社會處長劉富美代表、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠齊聚台中市，簽署七大宣言為女性及孩童發聲。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（中）24日與台東縣長饒慶鈴（左起）、花蓮縣長徐榛蔚，宜蘭縣長林姿妙由社會處長劉富美代表、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠齊聚台中市，共同簽署女性權益七大宣言，也一起行銷台中購物節。（盧金足攝）

中華民國地方自治自治史上，第一次有七位女性直轄市長及縣市長當選，24日適值就職滿半年，首度同台。台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚，宜蘭縣長林姿妙由社會處長劉富美代表，首次齊聚台中市，共同簽署女性權益七大宣言，落實性別平等政策，打造「幸福七城市」。

seven up！七位女性縣市首長展現女力能量，盧秀燕說，女性撐起半邊天，女性的議題是促進社會最重要進步的力量

，明年的總統大選，所有的候選人都應該要重視女性議題，重視我們的力量。

盧秀燕強調，身為女性更了解家庭、婦幼、托育，以及女性的發展空間等，未來七個縣市將成立的平台，由台中市發起，大家輪流舉辦，結合力量互相學習、互相成長團結，最重要，讓國家、社會、民眾未來更好。

彰化縣長王惠美說，女性成長是帶動社會進步的原動力，彰化推動「強化女性資通訊科技能力，消除性別數位落差

」，她聽到特別為這場活動所做的《溫柔的力量》主題曲，稱讚與她競選理念一樣，象徵女性參政用心與特色。

來自布袋戲國寶大縣的雲林縣長張麗善，特別在場唱起史艷文的布袋戲，贏得滿堂彩，她強調，首創「雲林婦幼保護聯繫平台」，整合行政單位的服務模式，建構主動、即時的安全保護網絡。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市為落實婦女健康政策，推出「守護母嬰健康」、「免費國一女生施打子宮頸癌疫苗」以及「專屬桃城女性健康促進系列活動」，她還以23度半的嘉義北回歸線，就像一條微笑曲線，「235」也有「愛上我」的溫暖寓意。

台東縣長饒慶鈴指出，台東率全國之先，首創將乳癌篩檢年齡降5歲涵蓋至40-44歲來執行，替婦女朋友建構完善的政策支持制度。

花蓮縣長徐榛蔚將接棒下次的女力平台活動，對花蓮的婦幼關心包括2歲至15歲的孩童不論年齡、鄉鎮、族群均享有均等就學服務，不受限家庭經濟條件，減輕父母育兒負擔，活絡家庭及地方經濟。

宜蘭縣社會處長劉富美代表縣長林姿妙出席，宜蘭致力於建構友善托育環境，倡議家務分工，確保女性權益，消弭性別歧視，女性安心守護家庭，也能充分發展潛能。

(中時 )