「好口味」堅持古早味，熬煮黑糖當糖水，可以吃到黑糖綿密口感。（葉書宏攝）

「好口味」位於新北市中和區民安街，創立至今逾20年，民安街人聲鼎沸、餐飲店、小吃店眾多，是當地知名的美食街。「好口味」堅持古早味，熬煮黑糖當糖水，可以吃到黑糖綿密口感，一碗剉冰可以選擇4種配料，只賣50元，相當受到消費者喜愛。

「好口味」標榜傳統道地的台灣味，專賣豆花、紅豆湯、仙草、芋圓、茶飲等，僅有夏天時才會推出剉冰，有仙草、紅豆、大豆、芋圓、珍珠、豆花等10餘種配料供消費者挑選，新鮮又衛生。

值得一提，配料其中還有切塊的芒果可供挑選，店內就擺放著一顆顆芒果，料多味美、經濟又實惠。店內寬敞、環境乾淨，消費者可以安心享用冰品。

店家遵循古法精緻、香嫩細軟，樸實的味道加上精緻的口感。該店剉冰使用黑糖水，老闆親自熬煮，消費者品嘗過程中，可以嘗到黑糖的綿密口感、香甜滋味，口感層次分明，讓人吃了還想再吃。

王姓消費者說，該店是當地知名老店，夏季期間接小孩放學後都會到店內消暑一下，老闆親切又客氣，總是對客人相當有耐心，細心解說店內的食材，「該店是親子同樂的好地方。」也是消暑的好地方。

店名：好口味

地址：新北市中和區民安街28號

電話：02-2221-6926

售價：剉冰（4種配料）50元

(中時 )