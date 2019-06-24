台中市議會通過老人健保追加預算，也兌現市長盧秀燕選前開出恢復老人健保補助的支票！社會局長李允傑24日表示，台中市將從7月1日起恢復老人健保補助，長輩不用專程到區公所提出申請，市府會與財稅中心比對符合補助資格者名單，交由衛生福利部中央健保署直接辦理減免，預計全市超過22萬名長輩受益。

社會局指出，市議會24日在各議員的支持下正式3讀通過「老人參加全民健康保險保險費自付額補助」追加預算案，總計7.28億元。

李允傑說，恢復老人健保費補助，以照顧經濟弱勢的長輩為目的，已訂定排富機制，符合公平正義原則；補助對象為設籍在台中市滿1年，年滿65歲以上老人（或55歲以上原住民），經國稅局核定的107年綜合所得稅稅率在5％以下，即綜合所得淨額54萬元以下。

此外，若老人由納稅義務人申報為受扶養人，納稅義務人符合綜合所得稅稅率為5％以下者，該名長輩方能獲得健保補助。

補助金額依長輩實際應繳納保費補助，但以第6類保險對象應自付保險費金額為上限，即每人每月最高補助749元。

盧秀燕感謝議員們對預算案支持，恢復老人健保費補助符合市民期待，既保障長輩就醫權益，減輕年輕人的負擔，符合補助資格者，7月份健保費自付額將由市府在8月份直接撥款給衛福部中央健保署。

(中時 )