北市警文山二分局興隆所員警日前巡邏經興隆路２段，見到一名行走緩慢的老婦正在過馬路，老婦見到路口車水馬龍害怕不敢過，員警上前以機車擋住車流，陪著老婦安全走過路口，整個過程被後等候紅燈的開車民眾錄下，主動提供讚許員警愛心。

文山二分局興隆派出所警員余柏勳，是在日前晚間22時許巡邏經過興隆路二段路旁，見一名老婦站在路口斑馬線前，余員停車欲讓老婦先行，但老婦卻遲遲不敢起步，用求助的眼神望著余員。余員見狀上前關心，老婦表示想要過馬路，卻見到馬路上車流很多，因年邁行動不便，不敢穿越。

余員得知原委後，隨即以警用機車擋住車流，並陪同老嫗安全穿越馬路後才安心離開。

余員默默行善義舉經後方開車民眾的行車記錄器拍下，民眾對余員熱心助人感動萬分，特別在隔日上午持行車紀錄器影像至興隆派出所，並讚許「現在的警察都很有愛心耶！真是太好了！」。

余員表示自己家中也有長者，遠在金門故鄉的家中也有長輩行動不便，在外非常需要旁人協助，當初從警就是希望能為需要幫忙的民眾伸出援手，並解決民眾的疑難雜症，使這個社會充滿溫暖，也扮演一個稱職的人民保母。

(中時 )