台中市發生1歲女嬰遭保母施虐重傷案，社會局將廢止保母居家托育服務登記，後續調查若違反《兒福法》屬實，不排除廢止其保母登記資格。市長盧秀燕24日表示，女嬰傷勢嚴重，內情並不單純，相信法網恢恢，法律絕對不寬貸。

盧秀燕說，家長向警方報案後，警察局第一時間通報社會局加速查辦，並報請檢察官偵辦。檢察官偵辦進度積極，相信法網恢恢，法律絕對不寬貸，檢察官偵辦非常積極，市府會全力配合檢方。

(中時 )