女嬰遭虐 盧秀燕：法網恢恢 絕對不寬貸 19:362019/06/24 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市長盧秀燕24日表示，女嬰傷勢嚴重，內情並不單純，相信法網恢恢，法律絕對不寬貸。（盧金足攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市發生1歲女嬰遭保母施虐重傷案，社會局將廢止保母居家托育服務登記，後續調查若違反《兒福法》屬實，不排除廢止其保母登記資格。市長盧秀燕24日表示，女嬰傷勢嚴重，內情並不單純，相信法網恢恢，法律絕對不寬貸。 盧秀燕說，家長向警方報案後，警察局第一時間通報社會局加速查辦，並報請檢察官偵辦。檢察官偵辦進度積極，相信法網恢恢，法律絕對不寬貸，檢察官偵辦非常積極，市府會全力配合檢方。 (中時 ) #保母 #檢察官 #偵辦 #法網 #盧秀燕 也許您會感興趣 推薦閱讀 彈劾檢察官 監委再槓陳隆翔 04:102019/06/20 社會新聞 盧秀燕不出席造勢 綠名嘴驚揭內幕 07:592019/06/20 政治 議員爆弱勢學童晚餐求助無門 盧秀燕：將調整改善 13:492019/06/20 生活 市議員關心網路黑盧！盧秀燕呼籲：市長選舉已結束 13:522019/06/20 生活 藍7女力首長 將簽女性權益宣言 04:102019/06/21 政治要聞 盧秀燕率石虎家族拜會議會 推動石虎保育條例 17:002019/06/21 政治 柯文哲請假去台中 盧秀燕受矚目 23:472019/06/21 政治 律師控檢察官開庭輕佻滑手機、喝飲料 士檢：幫當事人確認法條 23:272019/06/21 社會 中國附醫志工服務醫院 盧秀燕讚最美風景 18:102019/06/22 政治 廣亮辦愛心餐會 盧秀燕：正向力量正崛起 20:432019/06/23 政治 生活熱門新聞 華航空姐日記曝光 網怒馬上退追 - 生活 空姐酸「正妹」地勤：這張臉考得上嗎？ - 生活 長榮罷工苦了誰？他怒嗆不要鬼扯 - 生活 鐵了心！長榮公布7／1、7／2取消航班 - 生活 18位空服員起飛前罷飛 登機旅客傻眼 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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