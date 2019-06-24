遠百板橋中山店超級年中慶檔期有新北首發的網美麻辣鍋旗艦店「新馬辣」進駐，25日至27日開幕首3日有限量「免費升級活動」與「HaggenDazs夏季新品」雙重好禮。上傳合照至粉絲團即可享隱藏版「美國Prime級手切神仙牛」免費升級吃到飽。（遠百提供）

遠百板橋中山店超級年中慶檔期引進新北第一自己動手串炸樂趣的「串家物語」，是新北首家吃到飽串炸餐廳，可體驗DIY在炸物裹上獨家麵衣，提供海鮮、肉品、蔬菜、章魚燒、鯛魚燒等超過30種原創菜色吃到飽，25日至27日用餐合照上傳IG享9折。（遠百提供）

遠百超市餐飲部協理陳佑任（右3），與遠百板橋中山店新引進的果然匯（左2）、新馬辣（左3）、串家物語（右2）一起揭開遠百超級年中慶美味饗宴序幕。（郭家崴攝）

HAPPY GO卡友於遠百全台各館當日單筆滿2000元即可憑HAPPY GO卡＋發票，有機會抽價值59萬9000元的HYUNDA Elantra或價值58萬5000元的TOYOTA Yaris 1.5高級汽車。（遠百提供）

板橋大遠百29日結合各大化妝品品牌聯手打造「妝點叢林玩色派對」彩妝活動；7月3日至8月1日「動物叢林主題特展」可見長頸鹿、獅子等仿真野生動物。（遠百提供）

板橋大遠百在CHARLES ＆ KEITH、Marc Cain等諸多輕奢品牌改裝進駐後，帶動上半年精名品業績成長6％，再引進加拿大服飾品牌Club Monaco。輕奢佼佼者MICHAEL KORS粉膚色兩用提包，原價1萬7800元、特價8900元，獨家限量5組。（遠百提供）

新竹大遠百與台南市政府環境保護局合作規畫「這夏動物趴趴走 環保裝置藝術展」。（遠百提供）

遠東百貨引進全新餐飲，強化電商沒有的體驗行銷。遠百板橋中山店看準新北市人口突破400萬、環狀線第一階段預計今年底通車，加上新北市消費者鍾情「吃到飽」，於超級年中慶檔期迎來全台最大的蔬食連鎖品牌「果然匯」、新北首發的網美麻辣鍋旗艦店「新馬辣」、新北第一自己動手串炸樂趣的「串家物語」3家新北獨家美食。

營運長林彰豐表示百貨的體驗行銷是網路搶不走的，遠百板橋中山店在引進果然匯、新馬辣、串家物語後，可帶動11樓業績成長2位數，全館餐飲業績占比可從18％增為22％。此外，遠百1月至5月業績較去年成長1％，今年年中慶是歷年殺最大，最高回饋14％，換季折扣5折起，又是暑假檔期，加上首次抽2台名車，全台年中慶可較去年同期成長5％。

遠百年中慶明（25日）起至7月21日全台百貨服飾滿5000送500，加碼12家銀行全館單筆分期滿5000送200，回饋14％，各店還有獨家加碼，像是板橋大遠百、桃園遠百、新竹大遠百名品當日單筆滿1萬送1000，板橋大遠百化妝品、服飾回饋可達17％，精品回饋15％；新竹大遠百百貨服飾滿5000送900加上銀行贈送，回饋22％。

檔期間HAPPY GO卡友於全台各館當日單筆滿2000元即可憑HAPPY GO卡＋發票至贈品處過卡兌換一組抽獎序號，有機會獲得價值59萬9000元的HYUNDA Elantra或價值58萬5000元的TOYOTA Yaris 1.5高級汽車。

(中時 )