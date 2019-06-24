遠東百貨引進全新餐飲，強化電商沒有的體驗行銷。遠百板橋中山店看準新北市人口突破400萬、環狀線第一階段預計今年底通車，加上新北市消費者鍾情「吃到飽」，於超級年中慶檔期迎來全台最大的蔬食連鎖品牌「果然匯」、新北首發的網美麻辣鍋旗艦店「新馬辣」、新北第一自己動手串炸樂趣的「串家物語」3家新北獨家美食。
營運長林彰豐表示百貨的體驗行銷是網路搶不走的，遠百板橋中山店在引進果然匯、新馬辣、串家物語後，可帶動11樓業績成長2位數，全館餐飲業績占比可從18％增為22％。此外，遠百1月至5月業績較去年成長1％，今年年中慶是歷年殺最大，最高回饋14％，換季折扣5折起，又是暑假檔期，加上首次抽2台名車，全台年中慶可較去年同期成長5％。
遠百年中慶明（25日）起至7月21日全台百貨服飾滿5000送500，加碼12家銀行全館單筆分期滿5000送200，回饋14％，各店還有獨家加碼，像是板橋大遠百、桃園遠百、新竹大遠百名品當日單筆滿1萬送1000，板橋大遠百化妝品、服飾回饋可達17％，精品回饋15％；新竹大遠百百貨服飾滿5000送900加上銀行贈送，回饋22％。
檔期間HAPPY GO卡友於全台各館當日單筆滿2000元即可憑HAPPY GO卡＋發票至贈品處過卡兌換一組抽獎序號，有機會獲得價值59萬9000元的HYUNDA Elantra或價值58萬5000元的TOYOTA Yaris 1.5高級汽車。
(中時 )
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