蔡英文總統蔡英文總統24日下午到台中醫院長照大樓參觀，肯定台中醫院帶頭做示範。（馮惠宜攝）

蔡英文總統24日下午在衛生福利部長陳時中陪同下，親至衛生福利部台中醫院視察已完工陸續啟用的長期照護大樓，她表示，長照2.0是現階段台灣重要的福利政策之一，終極目標就是要讓長者在地安老；他也肯定台中醫院做了很好的示範，由公部門帶頭承擔，提供優質、平價的服務。

台中醫院長期照護大樓近期即將完工啟用，已有近200名住民進住，蔡英文總統24日特別參觀該新建長照大樓的護理之家、急性後期照護病房與復健設施，日照中心的長者們也以鼓舞表演迎接總統到來，並致贈手作畫作，呈現政府動長照2.0計畫所擁有的健康、快樂、幸福的成果。

蔡英文總統也表示，長照2.0是台灣重要的福利政策，過去社區與居家照顧已逐漸成為風氣，政府也要積極布建機構照顧，終極目標就是要讓長者居家在地老化，要由公部門帶頭承擔提供優質、平價的服務，她也肯定台中醫院做了很好的示範。

台中醫院院長侯承伯表示，新建長照大樓將台中中西區豐沛的人文薈萃融入設計理念。並透過繽紛彩色的空間設計，為照顧注入活力健康元素，以溫馨像家的空間環境營造和每個樓層都有花園的休憩空間提供長輩樂活的復健與照護。台中醫院持續以穩健、積極的態度，以賦能返家目標的復健模式，提供中部地區民眾無縫接軌、整合及多樣性的完照護服務。

(中時 )