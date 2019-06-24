長榮空服員罷工進入第5天，長榮航空公共關係室經理林司忠24日晚間7時30分許，帶著近20份，想取回罷工三寶（員工證、護照、台胞證）空服員的委託書，想向桃園市空服員職業工會取回三寶。但工會要求，需要本人領取，但仍收下委託書。

工會幹部說，的確有空服員想取回三寶，並經由本人親自領取，工會也依作業流程，核對後，向保全公司領取，作業時間約2天。工會強調，只接受本人親自領取，並非不給收回三寶。

林司忠說，從23日至今，已經收集近40份委託書，希望工會能盡快歸還她們的委託書。

(中時 )