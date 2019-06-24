太惡劣！！桃園空服員職業工會20日直播的協商會中，宣佈下午4時開始罷工，按照工會的規則就是下午4時起，所屬工會的長榮空服員不提供勞務，不為人知的是有18位長榮空服員，已在當日下午2時30分及2時40分報到，開始上班算錢，竟在班機起飛前罷飛，罔顧兩班飛機566人旅客權益，造成班機延誤3小時及1個多小時。

據了瞭，這兩班飛機分別是6月20日下午4時30分前往上海BR722，以及4時40分飛往香港BR871班機，飛上海班機17名組員在下午2時30分報到，飛香港班機13名組員則於下午2時40分報到，原本到了在工會所宣布的罷工時間前，就已經刷了卡，理應執勤的的空服員，卻在登機門口前不願進去，在下午4時30分包括12名飛上海組員及6位飛香港組員表示不飛參加罷工退關，讓已經準備登機的旅客當場傻眼。

最後長榮航空緊急調派願意服勤的空服員趕到機場執勤，據地勤人員表示，當時旅客罵聲如天，直說怎麼這麼沒有道德，工會不是說下午4時才罷工，為什麼下午4時前就已經上班的空服員，還可以這樣罔顧他們的權益，她們職業道德在那裏？

再加上當天工會人員聚集在長榮總部大門，阻擋車輛及人員進出，也造成加派組員不得其門而出，最後由組員巴士從後門離開，也導致原本下午4時30分飛上海的班機延誤到晚間7時29分才起飛，原下午4時40分飛香港的班機，延誤到傍晚5時51分起飛，共有566名旅客受到延誤。

依照工會宣布20日下午4時起開始罷工，這二個航班的空服組員在下午2時30分及2時40分就完成報到，已經開始領取日支費（Per Diem），理應就視同服勤開始，當時值勤的地勤人員指出，怎麼可以說罷飛就罷飛。

資深空服員表示，工會給我們上班的空服員灌上「叛徒」、「要錢不要自尊」的言語霸凌，這些已經在外站要參加罷工的組員，就應該放棄一切公司給予的資源，為什麼又要公司負責載回台灣，所有後續問題都要讓地勤來「擦屁股」，資深航空人員也表示，罷工前已經上班的組員本就應該為服務旅客執飛，這種「臨陣罷工」的行為實在太惡劣了。

(中時 )