成立於1958年，主要活動範圍在台北市北投與中山區的知名黑社會團體「北聯幫」，今晚在圓山大飯店12樓盛大席開103桌，慶祝60週年慶之外，也藉此宣布前任幫主王際平「回鍋」領導。為防止黑幫聚集氣焰囂張，轄區中山警分局長楊哲昌特地坐鎮現場指揮員警蒐證，刑事局反黑科長也率員到場約制幫派。

據了解，北聯幫的起源，係因1958年當時，北投區運動公園聚集青少年與外省子弟活動，並以北投區眷村婦聯三村為主等的7個眷村的軍人、青少年相互結盟，逐漸形成北聯幫。當時北投是台北市風俗行業主要據點，北聯幫因此與其他幫派互相結合，擴展利益，迅速發展，近年則將重心放在八大行業雲集的中山區。

由於日前北聯幫邱姓男子在林森北路拒絕盤查，逃跑過程更對員警開槍，所幸沒造成傷亡，被壓制逮捕。而開槍附近就有北聯幫圍事的酒店，也曾發生過鬥毆等治安事件，警方不敢大意，除深入追查蒐報，也藉這次該幫廣邀的黑社會大集合場面，展現公權力，動員蒐證制約。

北市警為徹底壓制幫派猖獗聲勢，日前就多次會同警政署、刑事局進行專案會議，今晚除刑事局反黑科派員蒐證外，北市警也調動刑大、北投、中山等多個分局警力，超過30名警力，同時進行警戒和錄影蒐證等勤務。同時散場後，也將擴大臨檢特種行業。

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(中時 )