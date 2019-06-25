家竹黑砂糖冰獲澎湖冰品網路票選第1名。(陳可文攝)

店家特製的黑砂糖粉粿是每位顧客必點美味。(陳可文攝)

炎炎夏日吃冰最過癮，「家竹黑砂糖冰」是澎湖最出名的冰店，主打黑砂糖口味及黑砂糖粉粿配料，最正港的古早味贏得網路票選第1名的澎湖冰品，觀光客慕名來嘗鮮。

創意起源於澎湖著名特產黑糖糕，家竹冰店

老闆與老闆娘相中黑糖的自然香氣，重新研發改良黑糖的焦味及二砂過甜的缺點，發明了黑砂糖剉冰，一炮而紅打響知名度。

最傳統的台灣剉冰，搭配紅豆、綠豆、薏仁、鳳梨、仙草、愛玉、地瓜圓、南瓜圓、芋圓、粉圓等30多種配料，每一種食材都是老闆娘親自挑選熬煮，香Ｑ綿密、冰涼透心扉的好口感，每一口都是幸福的滋味。

家竹冰店主打特製的黑砂糖粉粿，更是每位顧客必點的美味，傳統口味八寶冰、五色圓仔冰料多最實在，仙人掌冰、風茹冰消暑解渴降火氣，都是老饕最愛的正港澎湖古早味。

原本家竹黑砂糖冰店位於馬公市公車總站旁，無奈租約到期搬家，總店遷移至文澳市場旁重新開張，老顧客們回鍋消費，生意依然火紅搶搶滾，觀光客更不遠千里專程來光顧，享受這夏日澎湖不可錯過的冰涼滿足感。

店名：家竹黑砂糖冰店

地址：總店（澎湖縣馬公市文德路2號）、

貳號店（澎湖縣馬公市臨海路5-1號）

電話：06-9268958、06-9276722

營業時間：上午10時30分至晚上11時

售價：6種選料黑砂糖冰55元

(中時 )