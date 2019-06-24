正常人的脾臟大小像青芒果，有位70多歲病婦卻腫脹10倍，像是金煌芒果；另有20多歲男子誤信偏方，忍痛「針療」，讓密醫以針猛戳頸部腫大的淋巴結，脖子千瘡百孔險送命，這是病患忽略「慢性淋巴性白血病」的作怪。

2016年調查國人平均壽命80歲，但是身體健康、不須仰賴他人的「平均健康餘命」71.2歲，代表民眾最後餘生有8.8年受到病痛所苦。若有長者不明原因的體重下降、反覆發燒、夜間盜汗，不要以為衰老症狀，應至血液科檢查白血球數目，甚至可能是「慢性淋巴性白血病」。

高雄長庚醫院血液腫瘤科醫師暨血液病學會理事王銘崇指出，慢性淋巴性白血病(簡稱CLL)是淋巴細胞癌化、異常增生的惡性淋巴腫瘤，好發6、70歲銀髮族，國內病例逐年上升及年輕化趨勢，因為症狀的特異性低，不少患者誤以為年老的症狀，導致延誤就醫。

好發在60歲以上銀髮族的慢性淋巴性白血病發生率逐年上升，王銘崇表示，每年新增病例數約150至200人，平均年齡約66歲，因為早期症狀不明顯或不具特異性，許多人做健檢意外發現異常。

慢性淋巴性白血病常見的7大症狀，包括無法解釋的體重降低、不明原因反覆發燒、夜間盜汗至汗濕衣服、淋巴結腫脹、倦怠、食慾不振與全身無力等，但最常見的症狀卻是「沒有症狀」，必須定期健康檢查、血液檢查找出疾病。

王銘崇醫師遇過1名70多歲婦人長期貧血，白血球飆高20多萬，數值驚人，婦人伴隨胃口不佳，吃一點點就飽，半年內體重從48瘦到41.7公斤。婦人就醫時腹部腫脹，脾臟為原來的10倍大，經過單株抗體合併口服化療藥物治療後，控制病情。

王銘崇說，慢性淋巴性白血病的治療原則：「無症狀，先追蹤；有症狀，才治療」。以往慢性淋巴性白血病的治療只有化療，近年來已有突破性進展，國內現有2款可免搭配化療的新機轉口服標靶藥物，讓血液科醫師有更多武器，為患者量身打造個人化療程。

(中時 )