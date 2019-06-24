資深藝人雷洪受邀演出「這群人」展榮跟展瑞的新歌MV，在MV中要演出黑道大哥追殺展榮跟展瑞，過程逗趣笑料百出。「這群人」表示，一開始列出演員名單需要黑道大哥，他們馬上想到金鐘影帝雷洪，因為知道雷洪除了會演，還會武術，聽到雷洪一口答應邀約讓他們非常感動。第一次參與音樂MV演出，雷洪笑說真的還士會緊張，而且到片場看到大陣仗，直呼大家是玩真的。

雷洪參與「這群人」展榮跟展瑞的新歌MV拍攝。（民視）

雷洪說雖然自己很少用網路，智慧型手機都只用來打電話，但對「這群人」可是不陌生，一聽到「這群人」邀約非常興奮，連忙排開工作。他說自己拍了這麼多年的電視跟電影，這是第一次拍攝MV，他坦言真的會緊張，特別是戲劇都有台詞、演員表情、場景，第一次用音樂跟表情、動作連貫劇情，他一度擔心達不到導演的要求，也很怕自己表演拿捏不夠好，所幸第一顆鏡頭就讓展榮跟展瑞拍手叫好，直說影帝果然是影帝，舉手投足都非常有戲，甚至說雷洪「連毛孔都很有戲」。

雷洪表示，第一次跟「這群人」團隊合作，看到幕前幕後的工作人員都非常年輕，很感動看到年輕人合作無間，每個人各司其職，覺得他們好棒，自己也要向他們看齊，笑說「今天已把40年存到保險櫃」，心態也變年輕，放鬆地跟他們玩。展瑞也說，現場放音樂時看到雷洪大哥跟著音樂搖擺，看到他輕鬆逗趣的一面。

雷洪參與「這群人」展榮跟展瑞的新歌MV拍攝。（民視）

這次雙方首次合作非常愉快，雷洪也力邀展榮、展瑞有空來拍攝民視八點檔，讓兩人受寵若驚，直說如果有機會，一定撥空參與。拍MV上癮的雷洪，還現場問展榮說下次有沒有機會參與演出，展榮馬上說雷洪大哥願意，要幫他打造專屬歌曲MV。

(中時 )