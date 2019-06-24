近年來大陸最高層「大老虎」、前中共政治局常委周永康落馬已有多年，但其家人的處境還是非常受輿論關注。近日周永康的兒媳黃婉在推特上發文抱怨稱，自2013年底失去自由接受「社區矯正」至今2016天，然而就在社區矯正結束前2天又接到法院民事訴訟案件通知，經詢問法院得知已被限制出境。黃婉推文指出，法院的公文非常荒謬，目的只是為限制她離開中國大陸。

據陸媒指出，大陸網民無法正常登錄的社群網站推特(Twitter)一個名為WanHuang2的帳號近日披露一份民事案件委託合同的翻拍照，並稱自己於6月4日接到北京朝陽法院訴狀，目的是限制其處境，她將積極應訴，現已委託律師處理，並會將案件進程即時公佈。該帳號被認為是已落馬並判處無期徒刑的前中共政治局常委周永康的兒媳黃婉，她在推特上強調北京市朝陽區法院的訴狀「非常荒謬」。

周永康兒媳黃婉在推特上對個人處境抱不平。（圖／推特@WanHuang2)

黃婉自稱是美國公民，周永康的長子周濱的妻子，目前人在北京，接受社區矯正，滯留在中國大陸已有5年。她在6月6日發出的推文說：「自2013年12月1日起，我經歷了2天的無手續關押、319天的指定地點監視居住、590天的看守所羈押、10天的取保候審、1095天的社區矯正，我失去自由2016天。就在社區矯正結束前兩天，我接到了一個極其荒謬的民事訴訟，我給朝陽法院打電話就問了一個問題，我是不是被限制出境了，答案是肯定的。好吧！你們牛！」

黃婉在推特上貼出一份法院給她的民事訴訟合同翻拍照，以及一張解除社區矯正證明書翻拍照，內容顯示她因職務侵佔罪，被判處有期徒刑2年半、緩刑3年，緩刑期間被執行社區矯正，於2019年6月6日期滿。

香港《明報》指出，黃婉所稱的民事案件可能是因周永康和周濱出事後，家族名下的公司未履行土地租賃合約按時繳納租金，她作為第3被告遭到控告。黃婉先前曾在社群媒體上發文表示懺悔，並擔憂自身處境的安全。她表示，懺悔當她享受特權的時候對維護司法的健全毫無作為，希望她的遭遇能讓當權者有所警醒。

周永康案是近十年來中共反腐案件中的最大案，與薄熙來案糾纏極深，不只震動大陸社會，甚至全球各國都感驚奇。周永康案審理數年後於2015年6月以受賄罪、濫用職權罪、故意洩露國家秘密罪判處無期徒刑，其子周濱於2016年6月因受賄罪、非法經營罪等判刑18年，被罰3.5億元人民幣（合台幣16億元）。

(中時電子報)