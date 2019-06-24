土耳其伊斯坦堡市長重新選舉結果出爐，反對派候選人伊瑪莫魯(Ekrem Imamoglu)以5成4的得票率擊敗總統埃爾多安力挺的前總理尤迪倫(Binali Yildrim)，3個月內2度扳倒執政黨，重創強人總統埃爾多安的執政威望。

伊堡確定變天引發市場對政府推動經改的樂觀期望，帶動里拉匯價應聲上漲，從上周五收盤的5.8140兌1美元一度衝至5.72，大漲1.6％，隨後漲勢縮小報5.7450里拉。

根據土耳其國家通訊社Anadolu公布的開票結果，伊瑪莫魯總共囊括54％的選票，撂倒尤迪倫的僅45％，確定拿下土國第一大城的市長寶座。

事實上，這已是伊瑪莫魯3個月內第二次擊敗尤迪倫，3月底舉行伊斯坦堡巿長大選時，伊瑪莫魯以48.8％或1萬3千票的差距險勝，但埃爾多安下指導棋宣稱有舞弊情事，選委會受理後沒收選舉結果，並宣布重新投票。

重新選舉伊瑪莫魯更是狂勝對手77萬票，強勢宣告伊斯坦堡變天，更是狠狠打臉埃爾多安。

伊瑪莫魯發布勝選演說時表示，「此一結果開啟了歷史新頁。」

政治分析師認為，受創最大的無疑是埃爾多安，為了力保尤迪倫勝出，埃爾多安過去幾個月來舉辦多次大型造勢活動拉抬選情，未料重新投票執政黨反而越輸越多。

此一結果更將凸顯埃爾多安內外交迫的困境，內部方面如何重建衰退的經濟已是一大難題，對外則還要面臨美國施加制裁的壓力。

埃爾多安本周末將在20國集團(G20)峰會上與美國總統川普會晤，如何化解兩國對峙僵局是外界關注焦點。

埃爾多安任期到2023年才屆滿，執政黨正義發展黨(AKP)與友黨並掌控國會大多數席次，但伊堡大選失利顯示AKP的支持度已出現穩定下滑的趨勢。

智庫Edam研究中心主任厄金(Sinan Ulgen)表示，「土耳其選民已越來越討厭執政黨，AKP最後可能喪失霸權地位的風險確實不低。」

(工商 )