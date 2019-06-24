韓國選秀節目《PRODUCE X 101》在亞洲造成高討論度，當中目前排名15名的MBK練習生李翰潔，長相高大帥氣十分有男人味，深受不少姐姐喜歡，沒想到近日他現身捷運站附近要看自己的應援燈箱，意外被粉絲捕捉要求簽名，腳踝受傷的他竟超暖蹲在地上幫粉絲簽名，超暖舉動讓不少粉絲都相當感動。

《PRODUCE X 101》人氣練習生李翰潔被粉絲曝超暖舉動，感動暖哭粉絲。（圖／翻攝自韓網）

選秀節目《PRODUCE 101》邁入第四季《PRODUCE X 101》，當中從40幾名一路攀升至15名的練習生李翰潔，近期歌迷發起應援捷運燈箱活動，更有不少單位舉辦投票比賽，他被選為這屆「身材擔當」也獲得燈箱應援，就連翰潔的家人都上街頭幫他發應援物用實際活動支持他。

李翰潔一路從40幾名到上週的排名15名，該節目必須在最後一週擠進前11名才能出道。（合成圖／翻攝自韓網）

而他有天也在休假時，特地和同屬MBK經紀公司的練習生南道賢一同去看自己的燈箱應援，當時被不少粉絲巧遇，也有粉絲上前要求跟他要簽名與合照，腳踝受傷還有包紮的他，由於要漂亮地簽名給粉絲，所以超暖的蹲下幫粉絲簽名，這樣的暖舉也讓粉絲拍下記錄下來，大為感動直呼他又帥又暖。

李翰潔。（合成圖／翻攝自韓網）

(中時電子報)