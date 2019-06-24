輔仁大學哲學系副教授沈清楷日前遭女學生指控「約會性侵」，引起各界譁然，輔大性平會著手調查後，認為沈清楷嚴重違反教師倫理，建議教評會解聘處分，今日輔大召開校教評會最後審議，決議解聘沈清楷，且四年不得擔任教職。

日前一名女校友控訴，4年前在學時，沈清楷主動透過臉書聊天，之後更多次邀約到住處看電影，不料沈居然伸出狼爪，當事人慘遭「約會性侵」，更因此染上性病，怒控沈清楷玩弄她的感情，甚至害她罹患憂鬱症。

輔大今日下午召開校教評會，決議解聘沈清楷，發起連署的廖同學在臉書表示，雖然傷害不可能完全平復，「輔大至少做到了維護校園性別平等形式上應有的樣子。」(吳亮賢翻攝)

性侵事件歷經2個月調查後，儘管性平會日前決議「建議本校教師評審委員會，對該師依教師法予以解聘，並4年不得聘任為教師」，但卻遭系教評會及院教評否決，引起輔大學生不滿並發起連署，要求學校解聘沈清楷，連署書共達500多份。

輔大今日下午召開校教評會，決議根據性平會所建議懲處，解聘沈清楷，且4年不得擔任教職，待報教育部後，核准生效。

得知結果後，發起連署的廖姓同學在臉書po文表示，「我想這個日子對一些人來說，勝過任何節日的意義。當然這位教授離開校園對受害者們的傷害不可能完全回復，但起碼我們可以說，輔大至少做到了維護校園性別平等形式上應有的樣子。」

最後廖生更感性的說，「我想對這個世界上所有曾經受過傷害和對這個世界感到無助的人說，你們不孤單。」

(中時 )