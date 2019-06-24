為期1個月的竹塹國樂節共計有14場精彩的傳統樂曲饗宴，新竹市政府歡迎全國愛好國樂的朋友前來共襄盛舉。（陳育賢攝）

1年1度的「2019竹塹國樂節」將在7月6日起登場，市長林智堅24日在宣傳記者會中特別宣布今年在水景廣場、將軍村園區與北大公園各有1場不同以往的戶外表演，另在為期1個月的竹塹國樂節中共計有14場精彩的傳統樂曲饗宴，歡迎全國愛好國樂的朋友前來共襄盛舉。

林智堅說，邁入第9年的竹塹國樂節，此次不僅在文化局演藝廳有表演，今年更將演出場地拉到戶外，分別在水景廣場、將軍村圖書資訊園區及北大公園等地有3場戶外場，整個系列活動共計推出4場售票、7場索票、3場自由入場，總計14場系列活動。

其中包括名家音樂會、親子音樂會、大師講座與以市民為主角的國樂小舞台等，並以「風吹樂動」為主題，希望讓愛樂民眾感受震撼磅礡的演出。

林智堅指出，他特別敬佩與感謝新竹青年國樂團總監劉江濱對新竹市國樂傳承不遺餘力，因為有劉江濱與多位大師對國樂的支持，國樂才能發揚光大，劉江濱更多次帶領樂團在外賓前演出，都成為當天活動焦點，讓在場賓客驚艷不已。

文化局長黃竫蕙表示，今年的開幕音樂會《樂動新竹》，是由新竹青年國樂團揭開序幕，並邀請香港中樂團琵琶首席張瑩演出香港著名作曲鬼才伍卓賢所創作的《唐響》琵琶協奏曲，另有中央民族樂團演奏家吳琳演奏「箜篌」古老的撥弦樂器。

此外，今年國樂節首度辦理國樂營隊，招募具潛力的國樂學子參加為期4天的營隊訓練，由劉江濱親自指揮學員國樂演奏技巧，同時可參與7月19日的《群音演藝》演出，並與三民國中、光武國中等績優校園國樂團交流演出。

除了音樂演出之外，另規畫有大師講座，邀請琵琶首席張瑩及二胡名家楊雪主講；「國樂小舞臺」活動則於7月7日晚間7點在文化局水景廣場開演。竹塹國樂節詳細資訊，請上竹塹國樂節官網http：／／www.hcmf.tw／，或至臉書粉絲專頁「竹塹國樂節」查詢。

(中時 )