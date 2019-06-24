在飛機上睡著很正常，不過如果飛機降落後，大家都下飛機只剩下一個人睡在裡面沒被叫醒就太詭異了。加拿大有名女子Tiffani Adams，本月搭乘加拿大航空（Air Canada），她在飛機起飛後睡著，但當她醒來爭演一看，卻發現機艙只有自己1人獨留，飛機早已降落並停妥，疑似被地勤人員忘在機上。

法新社報導，Tiffani Adams的故事被朋友張貼在加航臉書粉絲專頁上，讓許多網友不敢置信，並要求航空公司提供細節。

根據這則貼文，女子從魁北克搭機前往多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson International Airport）時睡著，但卻在「一片漆黑」中醒來。飛機似乎已在乘客及機組人員皆下機後，被拖離機場。

Tiffani Adams寫道：「我認為我做了個惡夢，（因為）說真的，這種事怎麼會發生。」她打給朋友短暫通話後，卻因為手機沒電而被切斷。「我試圖專注在我的呼吸上，並控制我的恐慌症，同時試著插每個我能找到的USB孔，好幫手機充電。」但卻因為機上電源被切斷而徒勞無功。

終於在前艙找到手電筒後，她想辦法打開其中一道機門，但發現自己離地超過15公尺。亞當斯用手電筒吸引行李車駕駛的注意，對方發現亞當斯雙腳懸空在打開的機門外。她說：「他嚇到了，問說他們怎會把我留在飛機上，我也在想同樣的事。」亞當斯表示，加航為此向她致歉，但自此之後她因為夜驚發作而睡不好。加航告訴加拿大電視公司（CTV）新聞台正在檢視這起事件，但拒絕提供更多細節。

(中時電子報)