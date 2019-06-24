韓聯社報導，南韓青瓦台發言人高旼廷24日在記者會上表示，美國總統川普將於本月29日起對南韓進行為期兩天的正式訪問，並於30日和總統文在寅舉行會談。

這是文在寅就任總統後，韓美領導人第八次舉行會談，也是繼今年4月兩位領導人在華府會晤後時隔80天再會。川普曾於2017年11月訪問南韓，這是他第二次訪韓。

高旼廷指出，川普將於29日下午抵達南韓，30日在青瓦台與文在寅舉行會談。雙方將在會談中就鞏固韓美同盟、攜手合作推進實現半島完全無核化和構建永久和平機制等進行深入探討。川普將於30日下午從京畿道烏山美國空軍基地乘機啟程返回華府。

高旼廷表示，川普訪韓期間的具體日程安排，韓美仍在協調中，待最終敲定後再行公佈。先前日媒報導說，川普將在結束G20峰會後於29日訪問南韓，並前往南北韓之間的非軍事區（DMZ）。川普預定在DMZ發表談話，他準備向北韓傳達什麼訊息成為焦點。

此外，南韓前統一部長李鍾奭24日出席國會朝鮮半島和平繁榮論壇緊急座談會時表示，中國國家主席習近平很有可能推動美朝第三次首腦會談在今年舉行。

李鍾奭說，習近平訪北韓前後，北韓領導人金正恩和美國總統川普互換親筆信，暗示雙方可能在協調舉行第三次「川金會」。他表示，北韓也可能將習近平來訪視為重啟與美國對話的動力。

(中時 )