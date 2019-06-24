易經財經專家陶文在新書《2019豬年開運賺大錢》中，提到2019下半年12生肖財利運勢如何，現在就讓《中時電子報》來告訴你，下半年即將「發大財」的12生肖！

【鼠】

太歲偏財星的能量落在老鼠們的身上，這是個偏財磁場活絡的流年。有利可圖是商業買賣和業務行銷老鼠們的流年特質，因此努力再搭配完整性的行銷策略與口碑加持，的確有機會享受業績長紅的喜悅。對於以薪資正財為主要收入的老鼠們而言，建議不妨用最小的金額試試手氣，很可能下一位幸運兒就出現在老鼠家族中。不過理想的策略還是在於學習理財，定期定額是理想投資策略，而購買儲蓄型概念標的，則是積累財富的佳策良方。以一年的趨勢來說，老鼠的財運容易以微笑型曲線的方式呈現，亦即第一季與第四季較為理想。對於有意購買屋宅的老鼠而言，這是個理想的進場時機點，吉利好宅可期。

【牛】

金錢是價值交換的工具。因此擁有多少錢，就等於創造了多少的價值。就這個角度來解說牛族們的流年運勢，則會發覺這將會是個超級有價值的一年，因為「金錢財富星」氣勢磅礡。然而，相對起另一種說法，可能會比較有激勵感，那就是「金錢是用來幫助完成自己的理想」，這是個有機會積累能量完成理想的流年，重點是如何積累。穩定型的投資是理想的選項，儲蓄型概念是好標的，有意購屋的自助型買家，值得進場完成「有土斯有財」的財富累積計畫。整體而言，春夏是運勢順遂期，也是財富亮點期，春天播種，夏天見好便收。秋天賞楓，冬天賞雪。此種節奏，企業理財和股市投資皆適用。

【虎】

財富和幸福，老虎們選擇哪一項？當然是兩項都選擇囉！這是個幸福多過於財富的流年。代表的是，不容易出現不勞而獲的偏財，卻多了因為努力而營造的財富，這是實實在在的「正財」。己亥豬年太歲的五行結構中，老虎們的正財星和家庭星同步。代表了幾種現象，一是只要家庭幸福，荷包就發福，因此空間風水和親情風水同步重要。其次是成家立業和購屋置產，可順勢而為。另外，職場上團隊戰是理想的旺運策略。企業老闆宜以穩健為主，接下來才是多元發展。投資求財宜以市場潮流概念股為主要標的。財富以春天為佳宜著手布局，夏天最旺宜收成獲利。秋冬等待機會低接，營造明年財富。

【兔】

買對了比賣對了高明。這是兔子們己亥豬年的投資運寫照，只因為流年「偏財源吉星」和「偏財祿吉星」雙雙逢沖。換個角度來說，這一年最容易觸犯的忌諱就是「猜測」，亦即所謂的「預設立場」，因為極容易因為誤判而壞了賺錢大計讓荷包受傷。設妥區間，並且確實執行，這是成為股市投資贏家的好策略。儲蓄型的標的值得關注，定期定額是理想的積累財富的模式。企業商務兔子們，妥善管理現金流，分散風險為先。商品行銷最大的機會就是盲從或跟隨，唯有開拓獨特性商品，否則保守經營為宜。整體而言，今年財運並不理想，宜謹慎面對投資事務，不過卻適合購屋置產。

【龍】

賺錢容易，存錢難。所以很多人會選擇到廟裡拜拜補財庫，但是卻很少人知道家中「劫財位」厄勢力的化解。今年的「劫財位」在正南方，龍族是今年最需要規避「劫財星」干擾的生肖之一。謹慎理財是必須的提醒，由於影響的是偏財，因此投資求財和商務買賣更需要謹慎再三。雖然做生意的目的就是為了賺錢，不過不切實際的利益莫貪為宜。股市投資標的宜以傳產類股為首選，而定期定額的商品也值得關注。有意購買自住型屋宅的龍族們，這是個進場選購吉利好宅的好流年，既化解的「小耗星」厄勢力，同時也藉機化劫財為生財。

【蛇】

按理說這是個「財富豐碩」的流年，只因為蛇族們遇到了「太歲偏財祿星」。可惜的是，由於「歲破」現象的緣故，這顆「太歲偏財祿星」出現了一種「過路財神」的現象。而這個時候，唯有運用策略才能夠把財神留下，隨身配戴「咬錢虎」和在客廳擺放「聚寶盆」是理想的風水策略，而投資理財則是搭配階段獲利策略，持盈保泰，多賺少賠。整體而言，財利運勢以春天最為理想，夏天可望收成，宜見好便收，秋天以後的下半年宜謹慎理財。企業經營以保本為先，開拓市場之舉也宜量力而為。一般蛇人則宜以儲蓄概念為理財標的與策略，而有意購買屋宅的蛇人，值得進場，因為有機會守住日後財富。

【馬】

想要成功一定要努力，不過努力並不代表一定會成功。耳熟能詳的一句話，拿來比喻馬人今年的財利運勢十分貼切。那就是「想要賺錢一定要努力，不過努力並不代表一定會賺到錢」。原因在於今年的金錢星氣勢並不理想，再加上財庫位能量也不如預期。雖然馬人的本質聰慧，並且生財有道，不過「巧婦難為」的流年窘況需要化解，否則恐怕到頭來只會白忙一場。企業馬人宜將經營主軸放在穩固成長的策略上，步步為營為佳。投資求財，春天收成，夏天區間，秋冬修身養息。市場通路與消費型概念標的值得關注，有意購買屋宅的馬人值得進場，因為吉屋可得，價錢也會十分迷人。

【羊】

朋友有通財之義！真的嗎？有人說在能力範圍內的通財，即便拿不回來也是衡量朋友的學費。不論羊族們的看法如何，這是個宜謹慎理財的流年，因此在很可能有去無回的情況下，幫助朋友還是有必要量力而為。就太歲磁場表現而言，今年財利氣勢並不弱，搭配好的策略，這一年有利可圖。投資買賣來說，好的策略就是買對標的，下對時間。金融內股是好標的，春天進場，夏天收成。企業羊族利用既有資源投資未來多元產業，這是理想播種年。其餘羊族們依靠專家理財是聰慧好策略。對於正在尋覓好房的羊族們，則宜珍惜這得來不易的好運年，既存了錢，又有了幸福。

【猴】

馬無野草不肥，人無偏財不富！什麼是偏財？偏財就是「非薪資財」，而「薪資財」就是正財。現實生活中因為領取「正財」而發財致富的案例恐怕是絕無僅有。2019己亥豬年的猴子是值得恭喜的，因為流年偏財運勢格外旺盛，因此賺錢的機會和點子也將會特別活絡。有道是「你不理財，財不理你」，因此猴子們一定要掌握住機會好好地理財，也就是說光有點子是不行的，還得需要策略和目標。企業猴子宜設妥年度目標和步驟，學會引導市場，而不是追隨市場。一般猴子們，儲蓄不會是理財好策略，而是學習投資為錢財找個槓桿支點，讓「流年偏財星」得到真正發揮神力的機會。整體而言，春天財氣最旺，夏季收成，秋冬布局，以高配息概念標的為佳。

【雞】

財源吉星主事的今年，按理說這將會是個「財源廣進」的流年。再加上「太歲星」的助益，投資求財的勇氣似乎獲得了釋放，對於金錢的嗅覺也格外敏銳，因此賺錢的企圖心與動力也將十分旺盛。此種衝動式的能量，容易讓雞族們容易興起創業的念頭，而且也會付諸於行動。不過可惜的是即便金錢星氣勢受到鼓舞，還是容易因為「財庫星」磁場不佳，而經過辛苦之後，發覺並沒有把錢財留住。因此在實現理想的同時，恐怕需要妥善管理錢財。於是，儲蓄概念股成為了好標的，而購買好房子，更是旺財庫的好策略。整體財運以春天為旺，夏季有成，秋冬保守為宜。

【狗】

沒有任何人喜歡當過路財神，不過當時空背景不對的時候，如果沒有相對應的認知和策略，就很可能被動成為過路財神。對於狗族而言，這是個需要謹慎理財的流年。只因為「劫財星」氣勢明顯，並且把持住「正財祿」。雖然如此，狗族們還是有機會執行轉化策略，讓「劫財星」轉變成為「生財星」。企業家宜將經營焦點落實在品牌上，建構吸引人才的分潤或獎勵制度，這是短空長多的佳策良方。其餘狗族們則宜放下得失心，不是所有的事情有回收才執行，投資自己才是最好的投資。股市投資宜以成長型標的為主，設妥買賣點與理由，時間到執行就對了。

【豬】

擁有財富的感覺是美好的，這句話是肯定的。不過對於今年的豬族們而言，恐怕需要換個角度來說，那就是「創造財富的感覺是美好的！」換個角度來說，也就是建立渠道。在2019己亥年的五行結構中，豬族們的流年財富星並不明顯，因此這一年的財利運勢也將會是比較辛苦的。於是如何運用與生俱來「建立渠道」的生肖特質，為自己營造涓涓而來的賺錢機會成為了今年的重要課題。對於股市投資求財而言，買對了比賣對了強。而企業家以創造市場與需求，開創產品的特性為上策。一般豬族們則宜謹慎理財，儲蓄型概念是好標的。有意購買屋宅的豬族們，這是個十分理想的購屋年。

《2019豬年開運賺大錢》告訴你2019下半年即將「發大財」的生肖！（圖／時報出版提供）

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