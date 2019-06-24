吳婉君變身超「胸」COCO霸氣回歸。（三立）

吳婉君變身超「胸」COCO霸氣回歸。（三立）

吳婉君扮演她最害怕的官將首。（三立）

吳婉君在八點檔《炮仔聲》飾演的吳家雯是個溫柔婉約好女人，劇中她受盡陳志強飾演的張正浩，和王宇婕飾演的王妍熙折磨，也被陳小菁飾演的韻如百般欺凌，前陣子「家雯」墜樓後消失，近期吳婉君又再回歸劇組，以與吳家雯同臉的霸氣女人COCO身份現身，她挑戰宮廟陣頭官將首，又穿胸部開身V泳裝，展現性感一面，180度大轉變完全不同柔弱的吳家雯。

吳婉君從婉柔婉約的家雯變成嗆辣有個性，但又多了一些女人味的COCO，還穿著尺度很大的泳裝性感亮相，吳婉君笑說這次為角色的大突破嘗試真的好多，「我的尺度是不能露點，也避免太暴露或是赤裸的服裝，我平常私下很少有機會這麼誇張，這次的泳裝已經是我目前最大尺度了。」

私下非常喜歡買泳裝的吳婉君，自嘲不知道哪來的靈感突然買了這麼浮誇的泳裝，更沒想到剛好就有這樣的一場戲剛好派上用場，也幸好平常懂得控制自己的飲食，就算再愛吃，每隔一段時間就會戒糖戒澱粉，平常也會做居家肌力、核心、瑜珈，偶爾搭配游泳，跟重訓，才能讓好身材展露無疑。

吳婉君坦言從小怕陣頭、官將首、八家將，從來不看也不參與，就算在路上遇到都會繞道而行，過去曾有因為拍戲必須近距離接觸，讓她崩潰大爆哭和發抖，所以這次一得知要扮演官將首，她第一反應就是嚇歪了，「製作人知道我的情況，也非常體諒跟貼心的替我找了兩位替身，讓我可以不用自己下場，只要特寫拍我就好。可是我還是跟他們一起去練習，練完之後，老師跟長官們都很希望我可以自己來完成這件事，所以我也盡可能地說服自己，告訴自己我要完成這個使命。」

由於趕拍戲的關係，吳婉君從上課到練習僅僅花了短短4小時，造型也要花1小時左右，由於心理壓力太大，當她扮演官將首橋段順利拍攝一結束，3天沒睡的壓力全然釋放，瞬間就哭了，「我雖然答應親自上陣，但一看到整個陣頭出場時，還是嚇得直發抖，非常謝謝我乾妹妹特地來陪我，緊緊牽著我的手給我力量，而我的將首夥伴們也一直開玩笑讓我放鬆。」

(中時 )