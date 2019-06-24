台中市大肚區瑞峰國小，因東棟校舍老舊且耐震度不足，24日進行拆除、重建動土典禮，台中市長盧秀燕主持動土典禮指出，中央補助240萬元，市府自籌9,600萬元，將打造為兼具專科教室、活動中心及幼兒園三合一功能的新大樓。

盧秀燕表示，她就任6個月以來，已有文小10非營利幼兒園、文小65非營利幼兒園、文小66非營利幼兒園、文中小7非營利幼兒園、東園國小幼兒園、黎明國小幼兒園開空，包含今日的瑞峰國小幼兒園是第7座幼兒園開工，身為媽媽市長，未來將帶領新市府團隊緊鑼密鼓地加速設立公幼及公托。

教育局指出，瑞峰國小東棟校舍經鑑定為耐震能力不足，須拆除重建，經向教育部申請補助240萬元、市府自籌9,631萬7,000元，共計9,871萬7,000元，將興建幼兒園教室與普通教室14間及1座活動中心，將提供瑞峰國小學子更安全優質的校舍空間。

立委顏寬恒指出，瑞峰國小學子最需要的硬體設施即將完備，希望在地議員、里長們持續幫忙。市議員林汝洲則表示，瑞峰國小校地小、操場不夠大，將和在地議員及市府一同努力，爭取將校區遷移大肚區重劃，讓在地學生有更完善的學習及活動空間，而原校區則改成社區活動中心或圖書館。

(中時 )