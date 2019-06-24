劉姓空服員（右一）因為想取回罷工三寶，但因為工會需要作業流程，工會表示，需要26日才能領取，雙方不歡而散。（賴佑維攝）

長榮空服員罷工持續延燒，24日晚間劉姓空服員在丈夫、律師陪同下，想取回罷工三寶（員工證、護照、台胞證），向桃園市空服員職業工會取回證件時，工會幹部表示，因為作業流程，需要2天後，無法馬上提供，雙方未取得共識。

工會幹部表示，一開始並沒有預料有人會在繳交「三寶」後，又需要領回，因此沒有準備相關退回「三寶」所需要的申請書等程序。4天前，劉女向工會幹部表達，希望拿回「三寶」，工會因需要設計、準備申請書，向劉女表示，希望隔天再來領取申請書，不過劉女後來並未親自領取申請書，而是委託長榮航空，23日向工會要求領回證件。

劉女、其委任律師表示，21日想要拿回「三寶」時，工會並沒有提及需要2天時間後才能取回，沒想到一直等到4天後，還沒辦法取回「三寶」。劉女、其委任律師也說，原本24日下午2時工會幹部承諾，最快當晚9時就可以取回「三寶」，不解為什麼遭到拒絕。

對此工會幹部則坦承口誤，並向劉女道歉。工會幹部也說，因為證件已經送給保全公司保管，26日就會將「三寶」交給劉女。

(中時 )