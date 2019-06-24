楠西餐飲業者端出自家得意的放山雞料理，7月6日要讓民眾免費品嘗。（莊曜聰攝）

台南國際芒果節楠西場將於7月6日在江家古厝登場。（莊曜聰攝）

楠西栽種芒果面積超過1900公頃，居台南市之冠，也有「百果之鄉」的美譽，台南國際芒果節本周就要熱鬧開跑，楠西場將在7月6日登場，地點選在知名的江家古厝，區公所不計成本推出精緻的百果宴，生鮮水果加上雞、豬、魚、蝦等食材，8菜1湯原價4000元，配合芒果節只要2500元，CP值超高，即日起開放民眾訂桌。

百果宴由楠西在地擅長水果入菜的果農之家掌廚，菜單包括檸檬魚、芒果蝦、百香果蝦鬆、百菇梅子雞、菠蘿松阪豬、木瓜鯛魚油飯、水梨翡翠蒸蛋，以及加入百香果、蘋果、南瓜的繽紛獅子頭，還有鮮果冰棒當作飯後甜點，限量40桌。

除了百果宴外，活動當天區公所也找來7家餐廳業者，各端出一道招牌放山雞料理，有炸雞、薑黃雞、梅子雞、筍絲雞、福菜竹筍雞，以及川味梅子雞等，限量1000份讓到場民眾免費品嘗。

楠西區長李鴻表示，除了特色美食，活動還有精彩的社區表演、樂團表演、農夫市集、芒果知識大進擊趣味遊戲等，遊客還可順便遊覽楠西地區的湖光山色。

(中時 )