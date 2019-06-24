泰國政府推出旨在解決家庭暴力問題的新法，其中規定民眾如果在家中吸煙，導致其他家庭成員吸入二手煙，健康受影響，將被視作家暴罪，可能遭刑事檢控及需戒菸。

將於8月20日生效的《家庭發展及保護法》規定，任何人被認為對家人身體及精神健康構成嚴重危害，包括令家人吸入二手煙等，便屬違法，違例者將被帶上刑事法庭受審，暫時未知處罰情況，但可能需強制參加戒菸課程。

泰國婦女事務和家庭發展部主任稱，在家中吸煙可能對健康有害，因此是對生活在同一屋簷下其他人的一種暴力形式。

他表示，如果能夠證明家庭成員的健康問題源於家中的二手煙或三手煙，那麼可能會導致兩次法庭審判，一起以通過吸煙進行的「家庭暴力」罪名在刑事法庭審理，另一起則在中央少年與家庭法院審理。據稱，審理結果可能是法院以禁止令保護家庭成員的健康，而吸煙者被送往康復中心戒菸。

泰國煙草控制研究及信息管理中心的調查指出，去年共有8278人死於二手煙，約33％煙民會在家中吸煙，近74％的煙民每日吸煙。衛生部數據顯示，去年約5.4萬人死於因吸煙引起的疾病。

由於泰國近年愈來愈多年輕人吸煙，政府開始加強管制，將最低合法吸煙年齡從18歲上調至20歲，出售香煙的商戶要檢查買家的身份證。所有廟宇、醫院、診所、學校和公園均劃為非吸煙區，違法吸煙者的罰款由2000泰銖增至5000泰銖。

(中時 )