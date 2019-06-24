知名剪紙藝術家楊士毅演講分享他成長的故事，鼓勵民眾多份感謝、愛及美好的心意，創造美好的風景。（陳淑芬攝）

知名剪紙藝術家楊士毅在無畏講座分享他成長學習及創作的故事。（陳淑芬攝）

「少一點打擊、多一點打氣，人生可以更無畏！」知名剪紙藝術家楊士毅24日在惠中寺演講時表示，他從小被歸類是壞小孩、沒有希望的小孩，而且很「爛」！但是，生命有趨向美好的本能，你不是因為很強才往前走，而是走著走著，就變強了。他鼓勵民眾，對家人、社會要多份感謝、愛及美好的心意，就可以往前走，創造美好的風景。

佛光山惠中寺2019年「未來與希望系列講座」以「無畏－人生行旅，無畏的29堂課」為主軸，邀請30名各領域專家講者分享如何面對困難與艱險。24日邀請知名剪紙藝術家、也是紀錄片導演及攝影師的楊士毅，以「用美好心意與世界相聚」為題演講，他以幽默詼諧及親和力分享成長過程、親子關係及創作，讓在場聽眾笑聲及掌聲不斷。

談到「無畏」，楊士毅分享成長過程表示，他從小在孤單、無助的環境成長，人際關係很不好，但是卻一直渴望找到人生出口，直到大學遇到恩師，終於有了解答，原來人應該被「引導」，找到想要、所愛的，就能長出力量，勇往直前。

「生命有趨向美好的本能！」楊士毅強調，他從小雖然希望被關注，卻一直被歸類成壞小孩，讓他在困境中培養出創意思考與解決問題的能力，每一件創作，都有一個共通的目的，就是「想給社會幸福」。

「你不是因為很強，才往前走；而是走著走著，就變強了」楊士毅說，他的成長過程比別人辛苦，但是卻很清楚，自己的天賦是在藝術創作，他的動力來源始終是「不留遺憾」，要全心全意做好每個工作。

楊士毅表示，「人要擁有被世界感動的能力」，人可以跟自己對話，創作之路的幸福是沒有門檻，一朵花、一棵樹、一片葉子都能讓人放鬆，感受到幸福。

楊士毅說，我們願意在外面做千辛萬苦的事，接受很大的挑戰，但是，在家中卻不願意跟家人做良性的溝通互動，只要多一句感謝、美好的心意及溝通理解，就可以一起往前走，創造美好的風景。

(中時 )