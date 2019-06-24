國民黨總統參選人郭台銘要求蔡英文總統面對台灣出口連7黑的問題， 蔡英文今晚在臉書酸郭，看經濟不能只看單一數據，當總統更要照顧全局，而不是只注意單一企業的收益，「這就是做總統跟做老闆不一樣的地方」。並強調，拚經濟是拚汗水不是拚口水。

蔡英文在臉書表示，總統的責任，是要維持國家整體經濟的穩定。「只看單一數據就批評，我認為是有點操之過急了」。

她說，出口數字隨時在變化，這是大家都知道的常識。對總統來說，國家整體的經濟穩定度更重要。目前，台灣的經濟成長率已經連續十二季正成長，總體經濟穩定度甚至被國際評比為世界第一。這些指標，都證明台灣經濟體質正在好轉。

面對美中貿易戰的挑戰，她也做了兩件事來維持經濟穩定：包括調整經濟結構，強化內需支撐；重新布局全球，不被鎖在中國。

蔡英文表示，看經濟不能只看單一數據，當總統更要照顧全局，而不是只注意單一企業的收益。過去三年，執政團隊全力為台灣的總體經濟打拚，終於吸引眾多台商選擇回來投資。「看好台灣，靠的是行動，不是口號」。

(工商 )