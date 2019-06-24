初次約炮竟約到老師，右為周維鈺。

常心屏飾熱愛棒狀物的處女鬼。

常心屏飾熱愛棒狀物的處女鬼。

情境式性愛喜劇《同居吧！MC女孩》今釋出片花，劇中直擊學生約炮、處女鬼用假陽具破處，尺度無極限。

《同居吧！MC女孩》中，麗淇（周維鈺飾）是個熱愛占卜、渴求真愛的單純女孩，她嘗試使用占卜尋找真愛，結果卻是個牛郎，讓她難過不已。周維維為了進入角色，買了一副塔羅牌每天練習順牌、算牌，力求自己能做到有如「國師」的程度，被問及是否有幫自己算過？周維鈺大笑，「有幫自己算過感情，但都滿慘的」，樂觀態度充滿正能量。

該劇創意與尺度無極限，劇中呂春嬌（常心屏飾）是個有未完成心願的處女鬼，因此靈媒麗淇（周維鈺飾）突發奇想，決定燒紙情趣用品給她，不燒還好，這一燒讓春嬌一試成主顧，不僅很快就把她的「供品」給玩壞，還嫌供品「不夠長」，苦苦哀求室友燒更長、更耐用的供品給她，讓眾人哭笑不得。 該劇7月3日將於LINE TV、KKTV深夜11：59播映。

(中時 )