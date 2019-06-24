牡丹鄉四林部落族人近期藉助太陽神的力量將歷代祖靈的牌位安座入廟，不僅完善祖靈廟的完整性，更為之後的部落觀光發展跨出一大步。（謝佳潾攝）

牡丹鄉四林部落族人近期藉助太陽神的力量將歷代祖靈的牌位安座入廟，不僅完善祖靈廟的完整性，更為之後的部落觀光發展跨出一大步。（謝佳潾攝）

牡丹鄉四林部落因漢化深，導致排灣族正統祖靈文化消失百餘年，直到5年前靈媒柯恒梅開始尋根，部落的祖靈信仰才重獲重視與肯定，近期族人更藉助太陽神的力量將歷代祖靈的牌位安座入廟，不僅完善祖靈廟的完整性，更為之後的部落觀光發展跨出一大步。

柯恒梅的靈媒生涯至今僅5年，現年51歲的她從沒想過會當靈媒，直到靈媒姑姑過世，她才有所「感應」而接起要職，但她要當的不僅是靈媒，而是要找回消失百餘年的祖靈文化，她說，她有個夢想，除盼藉此落實文化傳承外，也要發展觀光來活絡部落。

2013年柯恒梅獲得靈梅身分，隔年她找到祖靈石，再來便是找地蓋祖靈廟，而當這一切在2015年完成時，她突然間不知所措，因為她覺得自己只是國小畢業，根本不知道該如何將這些東西讓大家知道，且此時此刻的祖靈廟也並不完整。

她說，只有祖靈石的祖名廟，不太能稱作是祖靈廟，正統的祖靈廟還需藉由太陽神的力量請歷代祖靈安座入廟。幸冥冥之中疑有安排，去年柯恒梅因結識恆春文史工作者念吉成，不僅將祖靈文化編篡成書、作為發展觀光的基石，近期族人們還協助她幫祖靈廟安牌位。

她開心地說，祖靈廟的完整性是靠全族人一起打拼來的，這代表著部落的團結。念吉成則建議，四林部落祖靈廟可與鄰近的格山、虎頭山等部落結合推觀光，因正統排灣文化真的很有看頭。

(中時 )