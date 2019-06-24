牡丹鄉四林部落因漢化深，導致排灣族正統祖靈文化消失百餘年，直到5年前靈媒柯恒梅開始尋根，部落的祖靈信仰才重獲重視與肯定，近期族人更藉助太陽神的力量將歷代祖靈的牌位安座入廟，不僅完善祖靈廟的完整性，更為之後的部落觀光發展跨出一大步。
柯恒梅的靈媒生涯至今僅5年，現年51歲的她從沒想過會當靈媒，直到靈媒姑姑過世，她才有所「感應」而接起要職，但她要當的不僅是靈媒，而是要找回消失百餘年的祖靈文化，她說，她有個夢想，除盼藉此落實文化傳承外，也要發展觀光來活絡部落。
2013年柯恒梅獲得靈梅身分，隔年她找到祖靈石，再來便是找地蓋祖靈廟，而當這一切在2015年完成時，她突然間不知所措，因為她覺得自己只是國小畢業，根本不知道該如何將這些東西讓大家知道，且此時此刻的祖靈廟也並不完整。
她說，只有祖靈石的祖名廟，不太能稱作是祖靈廟，正統的祖靈廟還需藉由太陽神的力量請歷代祖靈安座入廟。幸冥冥之中疑有安排，去年柯恒梅因結識恆春文史工作者念吉成，不僅將祖靈文化編篡成書、作為發展觀光的基石，近期族人們還協助她幫祖靈廟安牌位。
她開心地說，祖靈廟的完整性是靠全族人一起打拼來的，這代表著部落的團結。念吉成則建議，四林部落祖靈廟可與鄰近的格山、虎頭山等部落結合推觀光，因正統排灣文化真的很有看頭。
(中時 )
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