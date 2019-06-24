恆春民謠館為激勵民謠創作者，24日商請屏東知名書法家李銘煌在館內展出42件由古文字風格寫出的民謠書法，展覽至8月底。（謝佳潾攝）

「細漢聽到思雙枝，感覺奚是阿爸、阿母兮代誌。」恆春民謠歷史悠久，至今創作不斷，就連小學生也是創作者之一，但因彈唱時帶有哀怨風格，在「不合氛圍」下推廣出現些許瓶頸，民謠館為此商請知名書法家李銘煌展出42件用古文字寫成的民謠書法，以新面貌呈現。

李銘煌指出，其實《思雙枝》書法展之前已在枋寮藝術村展過，當時是因在恆春教書時，看過3本民謠集，當中發現有國小生的創作，他興奮地說，這代表著這個文化是個進行式，也是難能可貴的事，所以決定擷取其中數篇用古文字體寫成書法展出。

「借助外力的刺激來激勵他們的信心！」李銘煌說，辦《思雙枝》書法展的初衷很簡單，就是要讓大家看見恆春當地老幼創作民謠的軟實力，而效果確實不錯，這個遠在枋寮的書法展被恆春民謠館知道後，便獲邀到發源地恆春參展，盼民謠文化能更「根深蒂固」。

他說，有別於枋寮的展出，在恆春的書法展多達42件，且還將恆春半島的12個古地名做成古文字拼圖，增加親子參觀展覽時的樂趣，同時也親筆寫出20支「書法扇」並送出，盼透過扇子的影響力讓大家更認識《思雙枝》。

恆春民謠館指出，《思雙枝》書法展不僅讓外地遊客看見全台碩果僅存的民謠發展地，也在多年的傳承及創新後，讓大家驚艷恆春民謠孕育出如此驚人的能量，同時相信只要找對方法，也會讓民謠為恆春觀光帶來轉變。

(中時 )