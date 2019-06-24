張庭20日舉辦慶生會，透露林瑞陽已瘦了5公斤。（圖／翻攝自微博）

曾是「台灣第一小生」的林瑞陽，和張庭婚後生下一對兒女，現轉戰直銷、定居大陸，日前夫妻倆出席戶外婚禮時，男方因為發福加上滿頭白髮，嚇了網友一大跳，並遭虧「以為是張庭奶奶」，讓他立志要減肥，最近再有近照流出，林瑞陽12天就甩肉5公斤。

林瑞陽之前被虧像張庭的奶奶後，他即在微博發文「一個月後見」，減肥意志看來相當強烈，老婆則跟著幽默留言調侃「加油，奶奶！」而日前張庭迎來49歲生日時，就有員工PO出慶生影片，張庭許下的第一個願說：「將這個願望獻給我的『奶奶』，我的奶奶最近胖了不少。」逗笑在場所有人。

雖然先虧了老公一下，但張庭也透露其實林瑞陽很傷心，向員工喊話「他是你們的大哥，卻是網友的奶奶，為了爭一口氣，雖然只有12天，他已經瘦了10斤（5公斤）」，並表示林瑞陽這幾天很努力減肥，只吃一些不長肉的飯菜，隨後，林瑞陽也跟著上台，雖然還沒瘦得相當明顯，但確實瘦了一些，看得出來下了很大決心。

(中時電子報)