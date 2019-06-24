邱馨慧與老公黃PJ。（凱渥）

邱馨慧婚禮會場打造成新加坡植物園風格。（凱渥）

邱馨慧台北婚宴身穿Coronation.Lace.Bridal 香檳蕾絲禮服。（凱渥）

邱馨慧配戴BVLGARI FIOREVER系列戒指及耳環。（凱渥）

凱渥名模邱馨慧6月5日嫁給交往3年的新加坡鞋料供應商「黃JP」，正式加入人妻俱樂部，完成新加坡舉行婚禮後，23日在台北舉辦歸寧宴，兩場婚宴在一個月內完成，也讓邱馨慧直呼累壞了，笑說要不是男友的誠心感動，其實之前還真沒想過結婚這件事。

邱馨慧透露，兩人相戀前，曾遇過一個算命老師告訴她，近期若是參加好朋友婚禮，記得跟新娘借當天用的香水來噴，這樣正緣就會到來，沒想到婚禮沒過多久後男友就出現了，讓她直呼好神奇！

相處至今，邱馨慧給另一半的評價是「超級業務員」，因為不解風情的邱馨慧在第一次見面後，就直接就叫計程車司機各自回家，經過男友鍥而不捨地噓寒問暖的問候及邀約，根本是用「追訂單」的熱情與積極來追求她，才成功讓邱馨慧墜入愛河，也因為這種「打不死蟑螂」精神讓男友成功抱得美人歸，讓她同意簽下這筆人生的訂單。

提到為何會選在6月舉辦婚禮，邱馨慧說自己其實沒有想當「6月新娘」這麼浪漫的想法，而是因為6月是她詢問大家最不忙的時候，這樣才能把所有的親朋好友聚集起來一起為她慶祝。

邱馨慧在新加坡婚禮及台北歸寧宴，都穿上由Coronation.Lace.Bridal香檳蕾絲提供的婚紗，兩場婚宴都忙碌不已，新加坡婚禮花卉布置概念由她負責設計，在婚禮前著忙上新加坡的花市挑選花材，還在房間綁花到凌晨3點，睡2小時後便起床梳化。這次台北歸寧，邱馨慧一樣忙到清晨4點，別有心裁地在喜帖上將台北101與新加坡魚尾獅結合，歸寧宴會場打造成新加坡的植物園，洋溢著夏日風情，笑說這些可都是她精心設計若是有好姊妹要結婚希望能將全場設計交給她，絕對包君滿意。

在6月23日的台北婚宴上，邱馨慧運用她的花手指，將迎賓區打造成新加坡的植物園，另外配戴價值上百萬的BVLGARI FIOREVER系列戒指及耳環與香檳蕾絲禮服做搭配，而前來祝賀的來賓眾多，名模好友李曉涵、林葦茹、王心恬、林又立、鍾承翰等都到場祝福，現場星光熠熠。

邱馨慧的蜜月旅行規劃前往希臘，但因為夫妻兩人都忙於工作，時間尚未確定，她也表示婚後的生活不會有太大的改變，她的生活圈依然會以台北為主，只是之後和老公見面次數會比現在增加一點，至於生孩子則順其自然就好。

(中時 )