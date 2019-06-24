新北汐止晚間發生一起接頭槍擊事件，晚間8點多，1名林姓男子涉嫌對一輛汽車開槍，並在15分鐘到新北市汐止警分局投案，交付手槍。

聯合報報導，涉案男子稱是與被害人有糾紛才開槍，警方初步了解目前這起事件，無人傷亡，現在已經趕赴現場調查釐清案發過程。

(中時電子報)