新北汐止傳街頭槍擊 男持槍射汽車15分鐘後投案 21:482019/06/24 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北汐止傳街頭槍擊 男持槍射汽車15分鐘後投案 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北汐止晚間發生一起接頭槍擊事件，晚間8點多，1名林姓男子涉嫌對一輛汽車開槍，並在15分鐘到新北市汐止警分局投案，交付手槍。 聯合報報導，涉案男子稱是與被害人有糾紛才開槍，警方初步了解目前這起事件，無人傷亡，現在已經趕赴現場調查釐清案發過程。 (中時電子報) #汐止 #投案 #事件 #男子 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 裕隆股東會 嚴陳莉蓮首執主持棒 09:312019/06/21 財經 公投理由書涉誹謗 楊木火自訴黃士修 11:122019/06/21 社會 「金田一展」全球首場在台北！VR體驗命案現場 21:242019/06/21 娛樂 華為事件 日應從合作大局出發 04:092019/06/22 話題觀察 歐洲五大產業 成頭號受災戶 04:092019/06/23 財經要聞 反擊小三 張家瑋挺「胸器」爆橘呼巴掌洩憤 02:392019/06/23 娛樂 長榮罷工束手無策 藍委要交通、勞動部長下台 11:372019/06/23 政治 空服罷工沒完沒了！旅行公會怒：不排除上街抗議 15:002019/06/23 生活 汐止秀山路坍方 公所搶通中 11:532019/06/24 生活 三菱汽車出售大陸合資公司股權 21:232019/06/24 財經 社會熱門新聞 井口真理子兇手大翻供：凶手不是我 證物埋高雄 - 社會 尪3秒繳械人妻求助 網友解答太驚人 - 社會 除了吃睡就是做愛 女學生慘淪「人肉飛機杯」 - 社會 副教授遭女學生控約會性侵 輔大決議解聘 - 社會 - 中時 兒看完A片竟找媽發洩 她「抓鳥」躲過一劫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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