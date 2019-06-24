【 兩分鐘報天氣】（影/氣象達人彭啟明FB）

週二（25日）鋒面將從臺灣南部逐漸北抬至臺灣北部海面，預報員劉沛滕表示，降雨雖不像週一這麼持續，但水氣仍多，各地還是都有短暫陣雨甚至雷雨的機會，午後雷陣雨比較明顯。氣象專家彭啟明表示，最後一道梅雨鋒面已逐漸遠離台灣，因此今年出梅的時間點將從明(25日)開始。

溫度方面，由於降雨影響，中部以北及東半部高溫約29度，而南部在沒有下雨之時，高溫仍可達31度左右，感受較悶熱。27日時才會雨停，變成典型偶爾才雨後雷陣雨的夏季天氣型態。

氣象專家彭啟明表示，最後一道梅雨鋒面已逐漸遠離台灣，因此今年出梅的時間點將從明(25日)開始。鋒面北抬後，將會有西南風開始吹上來，氣溫會漸漸回溫，週三(26日)開始會逐漸轉為夏季的天氣型態，較為暖濕的西南風會吹進來台灣，午後陣雨會稍微增多。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，隨著梅雨鋒面的北抬，台灣將脫離梅雨季節，漸漸進入晴朗炎熱，變成中午過後有時會有雷陣雨的典型夏季天氣型態。

(中時電子報)