新北市中和區公所在中和公園舉辦「中和聽好歌」活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所在中和公園舉辦「中和聽好歌」活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所在中和公園舉辦「中和聽好歌」活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所在中和公園舉辦「中和聽好歌」活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所在中和公園舉辦「中和聽好歌」活動，儘管天候不佳下著雨，仍澆不息民眾的熱情，歌手們演唱著一首首動聽的歌曲，『中和聽好歌音樂會』在雨中熱鬧開唱。

中和區長賴俊達表示，居住在城市的民眾早出晚歸，人與人的互動減少了，公所舉辦『中和聽好歌』的活動就是希望民眾走出戶外，在歌手們熱情演唱帶動下一起歡唱好聽的音樂，渡過不一樣的週末假期。

活動除了邀請知名國台語歌手演唱外，在地優秀的竹林中學熱音社也以動感的「挪威森林、再出發」為節目揭開序幕，民政局長柯慶忠及街頭藝人二胡女神小絜也出席活動帶來精彩的薩克斯風及二胡的表演，讓台下觀眾一飽耳福。

公所更發起「捐發票做公益」的活動，民眾只要捐出2張2019年5至6月份發票，公所即提供宣導品一份，當日所捐贈之發票將由公所代表轉贈予「財團法人新北市私立明新兒童發展協會」為弱勢團體盡一份愛心。

會場周邊有氣球天使免費摺出各式造型氣球送給現場的小朋友，小朋友們拿著自己喜歡的氣球都開心極了。中和聽好歌音樂會在歌聲及歡笑聲中畫下完美句點。

(中時 )