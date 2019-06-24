台灣航太產業結晶福衛七號夢想起飛。行政院副院長陳其邁晚間在臉書貼文，說國產的福爾摩沙衛星七號，即將於台灣時間明（25）日上午十一點半，在美國準備升空。」上太空不再是羨慕的口號，而是實在的現實」！

陳其邁說，感謝台灣本土工程人員日以繼夜的努力，克服劇烈震動、極端溫度變化等挑戰，過程絕對不簡單。福衛七號將取代之前的福衛三號，繼續進行氣象觀測任務，密集提供台灣中低緯度的氣象資料，提升台灣在氣候變遷、氣象監測、防災減災等應對能力。

陳其邁表示，就像蔡英文總統所說，「不會因為一顆衛星上太空就感到滿足，還會有第二顆、第三顆」，行政院長蘇貞昌就任後第一個核定的計畫，就是總額251億元的「第三期太空十年發展計畫」。行政團隊一定會全力支持，打造太空產業國家隊，讓台灣在太空領域的成就，變成全世界太空產業供應鏈當中不可或缺的一環。

(中時 )