南韓前統一部長官李鐘奭今天出席國會朝鮮半島和平繁榮論壇座談會時表示，大陸國家主席習近平日前訪問北韓，有可能推動第3次川金會於今年內舉行。

韓聯社報導，李鐘奭說，習近平訪問北韓前後，北韓國務委員會委員長金正恩和美國總統川普互換親筆信函，暗示雙方可能正在協調舉行第3次川金會。

李鐘奭表示，北韓也可能視習近平這次到訪為重啟北韓與美國對話的動力。他曾預測北韓下半年才會推動對話重啟，但習近平此行為北韓與美國雙邊對話注入了動力。

川普和金正恩2月在越南河內的「川金二會」，在雙方未能達成共識下落幕，癥結點在於北韓希望美國解除制裁，卻未能在非核化方面給出美方所期待的答覆。

對於今年年內舉行第4次南北韓高峰會談的可能性，李鐘奭表示，從時間上來看，確實不易，但為了打破目前的僵局，南北韓高層有必要盡早會面。

對於金正恩回訪南韓一事，李鐘奭說，第3次川金會非核化架構大致定型後，金正恩再訪南韓的可能性較高。

李鐘奭表示，南韓最希望看到的是非核化談判取得進展，北韓和大陸高峰會談無損南韓地位，南韓有必要採取多邊合作戰略。

(中時 )