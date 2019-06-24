一對來自中國大陸的夫妻，上週在泰國旅遊時，懷有身孕的老婆遭丈夫推下深34公尺的山崖，雖然奇蹟似保住性命，她的丈夫也因涉嫌謀殺已被泰國警方拘留，令她更寒心的是，無情婆婆竟然去電責問，又沒有死，幹嘛報警抓他兒子？

近日大陸媒體密集報導這宗離奇的墜崖案，引起網友熱烈討論，案情也是曲折離奇，從原先的「意外」墜崖，變成丈夫「謀殺」老婆詐騙保險金，又扯出冷血婆婆的無情電話，讓這名還在醫院加護病房的墜崖孕婦心寒不已。

綜合陸媒報導，這對夫妻前往泰國旅遊，在一處風景山區，懷孕3個月的妻子不幸墜落34公尺深的山崖，雖然撿回一條命，腹中胎兒也無大礙，但她傷勢相當嚴重，身體肋骨、肩胛骨等全身各處有不同程度骨折、挫傷和錯位，經手術後，住進加護病房10餘日。

懷有三個月身孕的婦人緊急送醫，經多次手術，母子平安還在醫院加護病房。（圖取自騰訊網）

關於墜崖的說法，受傷的婦人起初她稱說是因為頭暈才不慎墜崖，但她後來改口不是自己，是丈夫為詐騙他的保險金出手將她推下山崖。事發後婆婆來探望她，還要求她看在孩子和夫妻情分上，要對泰國警方說謊，是自己不小心墜崖，但她拒絕婆婆的要求。沒想到，俞男被警方逮捕後，婆婆竟打電話罵她小心眼，「你又沒死，為什麼報警抓我兒子？」。

根據陸媒報導，婦人和丈夫是戀愛1個月就閃婚，雙方彼此不了解，婚後才發現丈夫有前科坐過牢且債務高達百萬。

(中時電子報)