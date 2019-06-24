美戰機將配備新型AIM260遠程空對空導彈壓制中共殲20的PL15

美空軍正在開發一款代號為AIM-260的新型空對空導彈，射程達到200公里，比配備於現役美軍F-35與售台F-16V上的AIM-120中程導彈高出一倍。這款更先進的遠程空對空導彈由洛馬公司負責研發，專門用以對抗中國大陸製的霹靂-15型導彈。

據美國《空軍雜誌》報導，美空軍武器計劃執行官吉納鄧波(Anthony Genatempo)表示，大約從2年前開始，美空軍、陸軍和海軍與洛馬公司進行了一項新的開發案，預計於2022年能開始部署一種名為聯合先進戰術導彈(Joint Advanced Tactical Missile, JATM)的新式武器。

AIM-120空對空導彈已是美軍F-16的標準配備，美國售台F-16V戰機也包括此項空戰武器。圖為美軍F-16C搭載AIM-120導彈。（圖／美國空軍）

吉納鄧波說，這款新式導彈的射程將是雷神公司AIM-120中程空對空導彈(AMRAAM)的一倍，達到200公里，主要是用於對付中共的PL- 15遠程空對空導彈。這種聯合先進戰術導彈的計劃，早在AIM-120開始生產時就已成型。

報導說，AIM-260完成開發與測試後，將首先部署於F-22猛禽戰機與海軍的F / A-18超級大黃蜂戰機上，然後是F-35閃電II戰機。其飛行測試將於2021年開始，預計2022年就能具備作戰能力。

吉納鄧波說，這是美陸海空軍戰鬥機的下一代空戰優勢武器。美空軍將於2026財年購置最後一批AIM-120，此後遠程的先進戰術導彈AIM-260可能以每批數百枚左右的數量分批替換AIM-120。他希望JATM生產的時間可以與AIM-120一樣長，而美空軍的AIM-120首次部署是在1991年，至今已使用近30年。

美空軍地勤人員正在為F-16戰機裝載AIM-120空對空導彈。（圖／美國空軍）

美媒曾報導指出，近年來中共空軍多款戰機已開始部署射程達150公里的霹靂-15遠程空對空導彈，射程已超越AIM-120，必須要有更大射程的導彈才能予以壓制。尤其是在未來美隱形戰機與中共殲-20皆採用防區外打擊的策略，遠程空對空導彈將更加重要。

(中時電子報)