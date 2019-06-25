屏東90歲楊姓老翁外出購物卻迷失方向，獨自一人在住家附近繞了10小時仍找不到路返家，所幸劉姓燒烤店老闆見狀上前關心，並由警方協助過濾基本資料，才找到2公里外的住處，考量老翁已經無力騎車，劉男自告奮勇騎著對方腳踏車，警民合作完成善事一樁。

劉男表示，當時看到老翁呆坐店門口且喃喃自語，於是上前關心是否需要協助，老翁一直說要回家，但無法正確指出住址，後來沒辦法，只好報警求助。

員警獲報到場瞭解，發現楊姓老翁從下午2點出門購物，到被發現時已經超過10個小時，因為一直找不到回家的路，甚至一度騎到麟洛鄉，加上他語意不清，無法與人溝通，讓路人始終幫不上門。

員警瞭解情況後，透過戶役政系統過濾姓名及可能年月，並使用電腦交叉比對查詢，終於掌握老翁年籍及住處資料，正當要送他返家時卻發現，他的單車懸掛不少「家當」，雖然距離僅短短2公里，考量對方體力，但又無法以巡邏車載運。

此時劉男自告奮勇，表示可以將老翁單車騎到他的住所，順利完成任務。回到家後楊姓老翁感激地說，自己一個人獨居、沒有家人，只是要外出買東西卻迷失方向，除了感謝員警協助，更謝謝劉男熱心，要不是遇到好人，可能到半夜還沒有辦法回家。

(中時 )