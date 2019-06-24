桌球一哥莊智淵擔任高市府4月觀光大使，如今被鴻海董事長郭台銘邀請出席國政說明會，在場邊當啦啦隊。（柯宗緯攝）

高市觀光局長潘恒旭爆料，郭董請莊智淵明晚為他當啦啦隊加油。（柯宗緯翻攝）

國民黨總統初選首場國政說明會，明晚在高雄登場，高市觀光局長潘恒旭今（24）日深夜在臉書爆料，暗示郭台銘團隊希望「桌球一哥」莊智淵列席當啦啦隊，莊媽打電話請教潘意見，潘直說「當然要去！以郭董的基金會每年贊助1000萬，這是應該做的事！」潘也向本報證實此事，明晚莊智淵確實會出席。

其實，郭台銘贊助莊智淵多年，雙方建立深厚情誼，不過今年4月莊智淵也受邀擔任韓市府的4月觀光大使，當時也與莊PK桌球，吸引鎂光燈焦點。

但此一時彼一時，郭台銘最新出爐的競選廣告中，赫見莊智淵身影，就引發討論。潘恒旭今晚受訪時透露，莊智淵媽媽今晚9點多哽咽打電話給他說，郭董團隊希望莊智淵明晚出席國政說明會，在場邊為郭董加油，陷入左右為難。

潘轉述莊媽媽說法，擔心的重點是怕被媒體做文章，認為陣前倒戈，被解讀成從挺韓變挺郭。潘在電話那頭不停安慰莊媽媽，也跟她說，「當然要去，以郭董的基金會每年贊助1000萬，這是應該做的事。我們完全樂觀其成也不用覺得為難。」

潘恒旭說，其實郭董已經敲莊智淵2、3周了，這過程莊媽媽幾度心急如焚打電話給他，不知如何是好，但最後聽了他的建議，明晚莊智淵會出席這場國政說明會。潘直說，「兩邊都是朋友，該去幫人家、還人情就去還。」

潘恒旭表示，這件事情晚間也跟市長韓國瑜稟報了，市長反應平淡，但也能理解莊智淵的處境及做法。本報問及潘未來韓會請莊智淵站台嗎？潘回說，「我們的做法不太希望他表態，就怕造成他的麻煩」，市長會做好對市民的責任，不會多做其他要求。

(中時 )