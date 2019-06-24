美國海軍證實，高級版本的遠程電磁武器(long-range electromagnetic weapon)在白沙飛彈試驗場開始測試。其實這個新武器就是一種遠程電磁軌道炮(long-range railgun)，以電來推動射彈擊出，而不是化學推進劑。

防衛部落格(defence-blog)知情人士稱，專門測試美國海軍新武器的水面作戰中心懷米尼港分部(NSWC PHD)的工程師和技術人員，從5月15日開始在白沙飛彈試驗場（WSMR）測試電磁炮。

白沙試驗場的約翰‧溫斯提德(John Winstead)說：「從今年稍早時，這裡就開始安裝電磁炮的相關設備，包括砲身、電源控制、顯示器和功能系統。」

總共發射了四個回合，並進行了全面的檢驗。由於射擊成功，測試從三天減少到兩天。

電磁軌道炮是新一代的火砲系統，具有高速、高命中率、長射程，以及不需火藥的優勢，包括通用原子公司、洛馬公司都有在研製，其中通用原子的進度不錯，最佳表現是每10秒一發，不過都還僅限於實驗室測試階段。

HVP shells tested in WSMR pic.twitter.com/3sJDOvZfTG — 笑脸男人 (@lfx160219) 2019年6月23日

到了2017年底，卻傳出預算遭刪，計畫中止的消息，研究停擺了近一年多。不過在去年，中國大陸傳出電磁砲安裝到海洋山號登陸艦進行測試後，美國電磁砲的研究又重新展開，5月31日，水面作戰中心的新聞稿提到，白沙試驗場已完成電磁砲的測試。

這條消息引起了軍事迷的注意，一名「笑臉男人」的推特主，似乎找到白沙試驗場的高速射彈的測試畫面。

(中時電子報)