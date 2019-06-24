影后楊貴媚親自創辦「桂田文化藝術基金會」，24日舉行短片創作徵案發佈記者會，盼能照顧資深藝人和扶植各年齡層藝術家，不僅邀來陳美鳳、蔡明亮站台，資深演員巴戈、石雋、梅芳、劉福助、李亞萍、紀寶如、吳靜嫻都出席力挺，楊貴媚表示吳靜嫻是《星星知我心》的母親，自己則飾演第二版的媽媽，2人在現場開心擁抱，楊貴媚也意外揭露和陳美鳳的老交情。

楊貴媚和陳美鳳各自在電影、戲劇和歌唱擁有極大成就，但過去甚少在公開活動有交集，她們卻表示：「過去藝人間的感情不一樣！」只是在電視台認識，逐漸成為好友，陳美鳳笑言只要對方開口必定赴約，之前還和柯淑勤一起聚會，「我就開心發文說：『和2個影后吃飯！』」由於陳美鳳一直熱衷公益，接到楊貴媚詢問電話，一口答應參與基金會事務並擔任愛心大使。

雖基金會已營運8個月，但楊貴媚一年內必須妥善運用超過500萬台幣的善款，直呼壓力超大，「到現在都還沒上手，昨天晚上胃就開始浮到這邊（指著胸部）。」她還笑稱自己是「工頭」，過去參與公益活動總有經紀公司打理一切，首次擔任基金會執行長，全都要親力親為，格外戰戰兢兢。

最初收到企業邀約時猶豫許久，在梅芳等人鼓勵下決定接下任務，不過去年10月成立基金會後只有想法，遲遲無法付諸行動，直到團隊成形、優質生命協會秘書長紀寶如還提供許多幫助，才終於在今年跨出第一步，目前已有許多資助、合作案，楊貴媚更親自和藝術團隊見面、探視老藝人，還和陳美鳳相約接下來要一起行動。

陳美鳳4月旅日摔傷手臂，她表示還未完全康復，笑認為養生胖3公斤，「前一陣子吃膠原蛋白有補回來，像是豬腳、雞腳，但肚子也有補到。」目前只能鍛鍊核心肌群和做深蹲運動。過去和阿翔、謝忻合作過，她表示沒有聯絡，但還是有關心此事，她認為：「狗仔沒有什麼不好，沒做什麼事情根本不用擔心。」既然被拍就要負責，「希望這件事趕快過去，他現在選擇沈澱也好。」

(中時 )