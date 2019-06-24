TVBS民調出爐，指藍白綠三陣營競逐下，蔡英文支持度全勝，高於韓國瑜、郭台銘、朱立倫以及柯文哲；而若柯文哲沒有參選，在藍綠對決時，蔡英文支持度也都領先韓、郭、朱。對此，韓黑急先鋒--桃園市議員王浩宇突po出祭品文：「韓國瑜贏，我請雞排！」

王浩宇在其臉書指出，「看到晚間出爐的最新民調，我感到非常憂心、憂心我的好朋友韓國瑜 無法通過國民黨初選民調。」

所以，他「要特別拜託大家幫忙：7月8日～7月14日晚間國民黨初選民調， ＃為了高雄 ＃為了台灣 請在家裡守住市話，幫忙我「唯一支持」愛國、愛民的「禿子賣菜郎」韓國瑜， ＃非韓不投。」

王浩宇表示，「只要韓國瑜在國民黨初選勝出，我就請大家小辣不切的雞排300份：＃台北100份＃中壢100份＃高雄100份」。

不過，王浩宇突然從「韓黑」大演髮夾彎，令人不知其葫蘆裡賣什麼藥？有網友笑王浩宇「雞排也太少了吧！怕輸，所以才300份雞排。」並幫王浩宇想一個方式，證明王浩宇挺韓國瑜不是搞笑一場。建議是韓市長初選勝出，王浩宇就「辭掉你的議員職位...代表你的誠意」並要王浩宇「記得要發文喔，要讓大家知道韓市長初選勝出，你要辭掉議員職位，別忘了喔。」

(中時電子報)