美國總統川普與大陸國家主席習近平將於日本G20峰會期間舉行會談，外界關注兩國貿易協商會否有實質進展，不過會談前夕，大陸智庫發布了一份報告，指出北京有實力在接下來的磋商中保持更強硬的立場，不過也建議報復手段不宜過度使用。

中美貿易談判自5月華府突對大陸商品加徵關稅以來便陷入停滯，雙方在上周習川熱線以後終於又有了新進展，確定將於本周G20峰會期間舉行會談。香港《南華早報》報導，外界多認為北京在這場貿易持久戰中能夠施展的武器所剩不多，也有人擔心貿易戰將嚴重影響大陸經濟，甚至引發社會動盪。

不過北京清華大學智庫周日發布一份報告指出，大陸經濟基礎仍佳，未來15年內中產階級人口將從現在的4億人成長至8億人，強勁的經濟增長意味著在與美國的貿易磋商中，北京可以維持更強硬的態度。

報告撰寫人、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在周日一場研討會上也表示了同樣觀點，他預期大陸今年仍維持6.3%的經濟增長速度，符合官方原先制定的6%至6.5%的目標，他說，「貿易戰造成的直接影響相當有限而且可控。」

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵。圖為李稻葵今年3月出席大陸全國政協十三屆二次會議第二次全體會議時的資料照。（圖／中新社）

儘管強勁的經濟發展能作為大陸在貿易談判中維持強硬態度的基石，不過李稻葵也在報告中建議北京在磋商過程中應保持「耐性」及「克制」，並且「避免採取民族主義式的經濟政策」，他建議北京政府應該在高道德標準之下繼續推進全球化，「報復並非目的而是手段，我們的最終目標是讓美國重回談判桌。」

他同時也表示貿易戰對大陸來說並不完全是一件壞事，他認為兩國貿易紛爭能讓大陸展開新一輪改革，並促使大陸更加開放。

他在報告中也對美國提出警告，稱華府應在上個月的談判破裂中學會教訓，他說美國對法律的關注已經超越戰略思維，認為美方太過強調法律及執行條款，「如果他們（美國）繼續專注於這些條款，這將破壞雙方談判氣氛，這不是中國人的思維方式。」

(中時電子報)