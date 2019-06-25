費城茶壺內風暴似乎有愈演愈烈的跡象，美國媒體報導指出，七六人有可能同時失去兩大好手吉米巴特勒與托必亞斯哈里斯，上賽季組成的四巨頭也恐將分崩離析。

七六人上賽季擁有全聯盟最好的中鋒恩比德，還有攻擊火力強大的班西蒙斯，季前更從灰狼手中交易到巨星吉米巴特勒，季中再從快艇那邊獲得托必亞斯哈里斯，讓七六人的團隊攻擊火力攀升到最顛峰。

可惜七六人在東區季後賽次輪遭到里歐納德絕殺，最終敗給了暴龍，隨後就傳出吉米巴特勒不滿恩比德的傳聞，甚至恩比德與班西蒙斯互噴垃圾話，內鬨消息不斷。

球季結束後吉米巴特勒就被傳出有可能投奔湖人或是火箭，托必亞斯哈里斯則安排了幾支球隊碰面，兩大巨頭似乎把費城當作職業生涯中的一處過客，短暫停留後就會收拾行李離開。

吉米巴特勒上賽季在七六人打了55場例行賽，場場先發，場均18.2分、5.3籃板、4助攻、1.8抄截，投籃命中率46.1%，有意在今夏選擇跳出合約成為自由球員，下賽季年薪1984萬美元。

上賽季中來到七六人的托必亞斯哈里斯，在費城的27場皆先發，場均18.2分、7.9籃板，投籃命中率46.9%。他的4年6000萬美元合約在今夏到期，本季年薪1480萬美元。

(中時電子報)